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Video: Kaybetmeyi sevmiyorum… Dünya Kupası’na veda ettikten sonra Hossam Hassan ile eşi arasında geçen dokunaklı telefon görüşmesi

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
H. Hassan
Arjantin
Mısır
ABD

Firavunlar’ın teknik direktöründen büyük etki

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Arjantin’e karşı (3-2) yenilip 2026 Dünya Kupası’na dramatik bir senaryoyla veda ettikten sonra üzgün görünüyordu.

Mısır Milli Takımı, Yaser İbrahim ve Mustafa Zico'nun attığı iki golle öne geçmişti ancak Arjantin Milli Takımı, son dakikalarda Cristian Romero ve Lionel Messi'nin golleriyle skoru tersine çevirdi. Ardından uzatma süresinin ikinci dakikasında galibiyet golünü atan Enzo Fernández, "Tango"yu çeyrek finale taşıdı.

Mısır Milli Takımı, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya çok yakındı, ancak Lionel Messi'nin takım arkadaşları, zaferi Firavunlar'ın elinden almayı başardı.

Husam Hassan, maçın ardından eşiyle yaptığı ve “Al-Masry Al-Youm” gazetesi tarafından yayınlanan bir video görüşmesinde, “Çok yakındık… Kaybetmeyi sevmiyorum” diye tekrarlıyordu.

Husam Hassan, Firavunlar ile büyük bir başarıya imza attı; Dünya Kupası'nda ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardı ve ayrıca penaltı atışlarında Avustralya'yı yenerek son 32 turunu da aştı.

Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
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İsviçre
SUI

Husam Hassan, maç sonrası yaptığı açıklamalarda hakem kararlarına itiraz etti ve Arjantin’e karşı alınan yenilginin sorumluluğunu hakemlere yükleyerek, bunun Messi’nin Dünya Kupası’nda kalması için pazarlama amaçlı bir hamle olduğunu vurguladı.




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