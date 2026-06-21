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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Video: Kap Verde, tuhaf bir hata sonucu Uruguay karşısında beraberliği yakaladı

Uruguay - Yeşil Burun Adaları
Uruguay
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
Uruguay
Cabo Verde
ABD

Dünya Kupası'nda heyecan verici bir maç

Kap Verde milli takımı, Dünya Kupası 8. grubun ikinci turunda Uruguay ile oynadığı maçta, tuhaf bir hata sonucu 2-2 berabere kaldı.

61. dakikada Helio Farella'nın attığı gol, Cape Verde'nin Dünya Kupası'ndaki ikinci golü oldu.

Gol, Matias Oliveira'nın hatalı pasıyla başladı; Helio Varela, kaleci Muslera'nın öne çıkmasını en iyi şekilde değerlendirerek topu ustaca ağlara gönderdi.

“Mavi Köpekbalıkları” lakaplı Cape Verde milli takımı, ilk turda İspanya ile golsüz berabere kalmasının ardından Dünya Kupası’nda tüm dünyayı hayran bıraktı ve bu yılki turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri oldu.


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