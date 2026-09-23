Suudi Arabistan ile Kuveyt maçının hakemi Portekizli Joao Pinheiro, bugün çarşamba günü Arap Körfezi Kupası "Halici 27" turnuvasının grup aşaması ilk hafta müsabakaları kapsamında oynanan karşılaşmada, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 37. dakikada bulduğu öne geçme golünü iptal etti.

İptal, orta saha oyuncusu Muhammed Kenno'nun sağ kanattan yaptığı ilerlemenin ardından geldi. Topu takım arkadaşı Muhammed Ebu'ş-Şamat'a aktardı ve o da sert bir vuruşla topu Kuveyt filelerine gönderdi; ancak Kenno'nun ayağının Kuveytli oyuncu Muaz ez-Zaferi'nin ayağına basması golün iptaline neden oldu.

İki takım karşılaşmayı Cidde şehrindeki İnma Stadı'nda, aynı zamanda Irak ve Umman milli takımlarının da yer aldığı Birinci Grup müsabakaları kapsamında oynuyor.

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Körfez Futbol Federasyonu, maçın yönetimini Joao Pinheiro başkanlığındaki Portekizli hakem ekibine verirken, video yardımcı hakem görevini Çinli Fu Ming üstleniyor.

Karşılaşma, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde ev sahipliği yaptığı "Halici 27" müsabakalarının açılış haftası kapsamında oynanıyor.

Turnuvadaki ilk maç, bugün çarşamba günü daha erken saatlerde Irak ile Umman arasında 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

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