İngiltere, Dünya Kupası'nın 32'li turunda Demokratik Kongo'ya karşı 2-1'lik heyecan verici bir galibiyet elde ederek, bu turnuvanın en büyük sürprizlerinden kurtuldu.

Kongo, 7. dakikada Brian Sibenga'nın golüyle öne geçti ve Afrika ekibinin güçlü savunması karşısında İngiltere büyük baskı altına girdi.









İkinci yarıda Harry Kane, 75. dakikada beraberlik golünü attı ve İngilizler galibiyeti kesinleştirmek için çabalarını sürdürdü. Kane, 86. dakikada ikinci golünü atarak takımına heyecan verici bir zafer kazandırdı.









İngiltere'nin son 16 turunda Meksika ile karşılaşması bekleniyor.









Maç, İngiltere için büyük bir mücadeleye sahne oldu. İki takımın tarihi ve potansiyelleri arasındaki büyük farka rağmen, hiç kimsenin beklemediği kadar üstün bir performans sergileyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin savunmasını aşamayan İngiltere, zor anlar yaşadı.

Demokratik Kongo kalecisi Lionel Mpasi ise olağanüstü bir performans sergiledi; İngiltere’nin birçok net gol fırsatını engelledi ve 75. dakikaya kadar takımının üstünlüğünü korumasına büyük katkı sağladı.

Sonunda İngiltere zorlu bir mücadelenin ardından son 16’ya yükselirken, bugün tüm dünyayı hayran bırakan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise başı dik bir şekilde Dünya Kupası’na veda etti.