18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1070816091.jpgAbdullah Ahmed
GOAL

Çeviri:

Video: Kalesini su içmek için terk etti, Kadisiya, Taee'nin kalecisini komik bir golle cezalandırdı

Al Taee - Al Qadsiah
Al Taee
Al Qadsiah
King Cup
Suudi Arabistan

Garip gol

El-Kadisiye ile Et-Tai arasındaki karşılaşma, Et-Tai kalecisinin beklenmedik bir hatasıyla nadir görülen bir ana sahne oldu. El-Kadisiye forveti Mateo Retegui, kalecinin kalesinden uzaklaşmasından yararlanarak bu sezonun belki de en tuhaf gollerinden birini kaydetti.

Söz konusu an 16. dakikada yaşandı. El-Kadisiye bir serbest vuruş kazanırken, Et-Tai kalecisi su içmek için birkaç saniyeliğine kalesinden ayrıldı; bu görüntünün, ağlarının sarsılmasına doğrudan sebep olacağı hiç beklenmiyordu.

Ayrıca oku: Velid el-Ferec, federasyon başkanının geleceğiyle ilgili bomba etkisi yaratan bir açıklamada bulundu

El-Kadisiyeli oyuncular serbest vuruşu kullanmak için fazla beklemedi; kalecinin yerinde olmamasından ve o anda kaleyi koruyacak hiçbir oyuncunun bulunmamasından yararlanarak topu hızlıca oynadılar.

Retegui topu aldı ve hiçbir direnişle karşılaşmadan doğrudan Et-Tai'nin boş kalesine yöneldi, ardından topu kolayca ağlara göndererek El-Kadisiye'yi maçta öne geçirdi.

Premier Lig
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Gol, saniyeler içinde Et-Tai'ye pahalıya patlayan etkili bir hataya dönüşen basit bir hareketin sonucu olarak geldiği için tüm izleyicileri şaşırttı. El-Kadisiyeli oyuncular ise durumu değerlendirmede büyük bir hazırcevaplık göstererek rakibe saflarını yeniden düzenleme fırsatı vermedi.

Böylece Retegui, Et-Tai kalecisinin su içmek için kalesini terk ettiği anı değerlendirip rakip takımı komik bir golle cezalandırarak ve El-Kadisiye'ye maçta erken bir üstünlük sağlayarak bu sezonun en tuhaf gollerinden birine imza attı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin