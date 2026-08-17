El-Kadisiye ile Et-Tai arasındaki karşılaşma, Et-Tai kalecisinin beklenmedik bir hatasıyla nadir görülen bir ana sahne oldu. El-Kadisiye forveti Mateo Retegui, kalecinin kalesinden uzaklaşmasından yararlanarak bu sezonun belki de en tuhaf gollerinden birini kaydetti.

Söz konusu an 16. dakikada yaşandı. El-Kadisiye bir serbest vuruş kazanırken, Et-Tai kalecisi su içmek için birkaç saniyeliğine kalesinden ayrıldı; bu görüntünün, ağlarının sarsılmasına doğrudan sebep olacağı hiç beklenmiyordu.

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El-Kadisiyeli oyuncular serbest vuruşu kullanmak için fazla beklemedi; kalecinin yerinde olmamasından ve o anda kaleyi koruyacak hiçbir oyuncunun bulunmamasından yararlanarak topu hızlıca oynadılar.

Retegui topu aldı ve hiçbir direnişle karşılaşmadan doğrudan Et-Tai'nin boş kalesine yöneldi, ardından topu kolayca ağlara göndererek El-Kadisiye'yi maçta öne geçirdi.

Gol, saniyeler içinde Et-Tai'ye pahalıya patlayan etkili bir hataya dönüşen basit bir hareketin sonucu olarak geldiği için tüm izleyicileri şaşırttı. El-Kadisiyeli oyuncular ise durumu değerlendirmede büyük bir hazırcevaplık göstererek rakibe saflarını yeniden düzenleme fırsatı vermedi.

Böylece Retegui, Et-Tai kalecisinin su içmek için kalesini terk ettiği anı değerlendirip rakip takımı komik bir golle cezalandırarak ve El-Kadisiye'ye maçta erken bir üstünlük sağlayarak bu sezonun en tuhaf gollerinden birine imza attı.