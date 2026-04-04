Video: Kale boş... Al-Hilal oyuncusu sezonun en tuhaf gol fırsatını kaçırdı

Bu akşam Cumartesi günü, Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında oynanan Al-Hilal ile Al-Taawoun maçı, "Asya'nın Lideri"nin yıldızlarından birinin kaçırdığı en tuhaf fırsatlardan birine sahne oldu; bu an, hem taraftarları hem de eleştirmenleri hayrete düşürdü.

Bu felaket an, Al Hilal'ın Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves'in doğrudan serbest vuruştan yaptığı hassas bir ortayla topun Al Taawoun ceza sahasına girmesiyle yaşandı.

Konuk takımın kalecisinin hatalı çıkışı ve "Al-Sukari" savunmacılarının kötü tahmininin ardından, Hassan Tambakti önünde topu ve boş kaleyi buldu, ancak şaşkın bir şekilde topu ağların dışına attı ve takım için kesin bir fırsatı kaçırdı.

Bu kaçırılan fırsat, oyuncu ve takım arkadaşlarında bariz bir şok yarattı. Al-Hilal'ın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'nin yüzünde de, olanlara inanamayan bir ifadeyle şiddetli bir öfke görüldü.

Sonuç olarak, bu an maçın en tuhaf anlarından biri olarak kalacak ve futbolun, oyuncuların elindeki imkanlar ve fırsatlar ne olursa olsun, sürprizlerden yoksun olmadığını kanıtladı.