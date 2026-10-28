Harry Kane, dünyanın en iyi oyuncusu seçilmesinin ardından Bayern Münih'in Sabener Strasse'deki antrenman tesislerine döndü ve coşkuyla karşılandı. İngiltere kaptanı, Londra'da Ballon d'Or'u son 25 yılda kazanan ilk İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti.

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Bavyera'da görkemli karşılama

Salı günü kulübün tesislerine gelen 33 yaşındaki futbolcuyu, çalışanların oluşturduğu bir karşılama koridoru karşıladı. Adının coşkuyla tezahüratlarla söylendiği antrenman sahasına çıkan forvet, kulüp çalışmalarına sevinçli bir dönüş yaptı.

Kane'in Londra'daki zaferi, Bayern'e Karl-Heinz Rummenigge'nin 1981'de kazandığından bu yana ilk Altın Top'unu, bir Alman kulübüne ise 1996'dan bu yana ilk Altın Top'unu getirdi. Kane, Rummenigge, Franz Beckenbauer ve Gerd Muller'in ardından Bavyera ekibinin tarihinde bu prestijli ödülü kazanan dördüncü oyuncu oldu. Robert Lewandowski'nin 2020'de ödülü kazanmasına kesin gözüyle bakılırken ödül pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Böylece ödül sonunda yeniden Münih'e döndü.

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Övgülere Freund öncülük etti

Sportif direktör Christoph Freund, kulübün kilit oyuncusunu överken hem sahadaki üstün performansını hem de liderlik özelliklerini vurguladı. Freund, “Harry Kane'in performansından hepimiz çok memnunuz,” dedi. “Onu sıra dışı bir futbolcu yapan yalnızca golleri değil. Özel bir karakter olduğunu da sadece sahada göstermiyor.”

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Kane'in giderek büyüyen mirasına dikkat çeken Freund, sözlerini şöyle sürdürdü: “Harry harika bir insan. Onun gibi birine çok nadir rastlarsınız; dünya çapında bir futbolcu olmasına rağmen son derece mütevazı. Harry, santrfor rolünü bambaşka bir seviyeye taşıdı. Özellikle genç oyuncular için ilham kaynağı. Kuşkusuz futbol tarihinin en büyüklerinden biri.”

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Kane de elde ettiği en büyük başarıyı sosyal medyada değerlendirerek kulübüne, millî takımdaki takım arkadaşlarına ve taraftarlarına teşekkür etti. Kane, “Nereden başlasam? Asla unutmayacağım bir akşamdı,” diye yazdı. “Bu, uzun süre hafızamda kalacak.”

Kane'in bireysel başarısı büyük bir sevinç yaratsa da Bundesliga ekibi için zor bir döneme denk geldi. Teknik direktör Vincent Kompany, geçen hafta antrenmanda aniden yere yığılmasının ardından şu anda tıbbi tedavi görüyor; orta saha oyuncusu Joshua Kimmich ise ailesinden birinin vefatı nedeniyle izin aldı.

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Yardımcı antrenör Aaron Danks, takımın yaşadığı duygusal karşıtlığı değerlendirdi. Danks, “Hayatın sunduğu uç noktaları görüyorsunuz,” dedi. “Harry'nin dün yaşadığı büyük sevinç ve bizim son birkaç haftada yaşadıklarımız. En önemli şeyin insanlar olduğunu fark etmek gerekiyor.”

Kupa unvanını koruma mücadelesi ve Der Klassiker sırada

Kane hemen yeniden sahaya çıkacak. Danks, forvetin çarşamba günü ikinci lig ekibi Magdeburg'a karşı oynanacak DFB-Pokal ikinci tur maçında forma giyebileceğini doğruladı. Bayern, Kane'in geçen sezonki finalde yaptığı hat-trick'le kazandırdığı kupayı koruma mücadelesini sürdürürken bu maç için “özel bir karşılama” sözü verdi.

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Kupa maçının ardından Bayern, cumartesi günü ezeli rakibi Borussia Dortmund'u Der Klassiker'de ağırlayacak. Kane'in maç başlamadan önce Ballon d'Or ödülünü Allianz Arena'daki taraftarlara göstermesi bekleniyor. Bu da Almanya'nın en büyük lig maçına ayrı bir kutlama havası katacak.