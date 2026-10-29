Tarihin unutmayacağı bir gecede El-Kadisiye, Riyad sahasını bir güç gösterisi arenasına çevirdi ve bu akşam Perşembe günü Suudi Roshn Ligi'nin 12. haftası kapsamında, ev sahibi Al-Riyadh'ı 6-0 gibi ezici ve küçük düşürücü bir skorla yenerek haftanın en büyük galibiyetini elde etti ve tüm rakiplerine korku salan bir mesaj verdi.

Belirgin bir üstünlükle başlayan maç, mutlak kahramanı Hollandalı yıldız Tijjani Reijnders olan bir gol şölenine dönüştü. Tarihi bir hat-trick yapan Reijnders, takımını tek başına zirveye taşıdı.

İlk yarı: Çöküşün başlangıcı

El-Kadisiye, 16. dakikada Yasser Al-Shahrani ile neredeyse gole dönüşecek erken bir baskıyla başladı; ardından 18. dakikada Tijjani Reijnders ilk golü kaydetti.

Al-Riyadh direnmeye çalıştı ancak çöktü. 37. dakikada ölümcül bir hediyeyle ikinci gol geldi; Julián Quiñones topu kaleci Bourigeaud'dan kaptıktan sonra takım arkadaşı Abdullah Al-Salem'e pasladı, o da topu filelere gönderdi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarı: El-Kadisiye tufanı

56. dakikada Quiñones - Reijnders ikilisi yeniden parladı; Quiñones ikinci asistini yaptı, Reijnders ise El-Kadisiye için ikinci ve üçüncü golünü kaydetti.

En güzel teknik an ise 67. dakikada geldi; Reijnders, büyülü bir pasla takım arkadaşı Musab Al-Juwayr'a iyiliğin karşılığını verdi ve Al-Juwayr dördüncü golü kaydetti.

Tufan durmadı; 87. dakikada beşinci golü bu kez bizzat Julián Quiñones, Musab Al-Juwayr'ın asistiyle kaydetti ve böylece takım arkadaşına karşılığını vermiş oldu.

Hat-trick ve altıncı gol ise 89. dakikada geldi; Tijjani Reijnders, yine parlayan Musab Al-Juwayr'ın ikinci asistiyle kendisine ait üçüncü golü atarak gol şölenini taçlandırdı.

Maç 6-0 sona erdi ve El-Kadisiye puanını 28'e yükselterek Roshn Ligi'nin zirvesine oturdu; Al-Riyadh ise taraftarlarının uzun süre unutmaya çalışacağı bir gecenin ardından 12 puanda kalarak 11. sırada donup kaldı.

Hak edilmiş zirve

Bu sonuçla El-Kadisiye, 12 maçta (9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet) puanını 28'e çıkardı ve averajla ikinci sıradaki Al-Nassr'ın (bir maç eksiği var) önüne geçerek Roshn Ligi'nin zirvesine yerleşti.

Buna karşılık Al-Riyadh, 11 maçta (3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet) 12 puanda kalarak 11. sırada donup kaldı ve tehlike bölgesine girdi.