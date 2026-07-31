Fas Kadın Millî Takımı, halihazırda Fas'ta düzenlenen Afrika Kadınlar Uluslar Kupası kapsamında perşembe akşamı Cezayir Millî Takımı karşısında 1-0'lık son dakika galibiyeti elde etti.

Golsüz beraberlik, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Faslı oyuncu Sanaa Mesaudi'nin 84. dakikada kaydetmesine kadar sürdü.

Bu galibiyetle Fas puanını 6'ya yükselterek A Grubu'nun lideri olurken, Cezayir 3 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı.

Cezayir Millî Takımı, üçüncü sırada bulunan Senegal Millî Takımı'nın önünde averajla yer alırken, A Grubu'nun son sırasında puansız olarak Kenya bulunuyor.

Fas Millî Takımı, Afrika Kadınlar Uluslar Kupası'ndaki yolculuğuna Kenya'yı 4-0 mağlup ederek büyük bir galibiyetle başlamış, Cezayir ise Senegal'i 2-0 yenmişti.

Fas Kadın Millî Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası'nın geçen sezonki edisyonunda Nijerya'ya 3-2 yenilerek ikinci olduğunu hatırlatalım.