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Video: Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda Fas, Cezayir'i son dakikada devirdi

Morocco U17
Cezayir
Fas
Cezayir

Fas Kadın Millî Takımı, halihazırda Fas'ta düzenlenen Afrika Kadınlar Uluslar Kupası kapsamında perşembe akşamı Cezayir Millî Takımı karşısında 1-0'lık son dakika galibiyeti elde etti.

Golsüz beraberlik, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Faslı oyuncu Sanaa Mesaudi'nin 84. dakikada kaydetmesine kadar sürdü.

Bu galibiyetle Fas puanını 6'ya yükselterek A Grubu'nun lideri olurken, Cezayir 3 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı.

Cezayir Millî Takımı, üçüncü sırada bulunan Senegal Millî Takımı'nın önünde averajla yer alırken, A Grubu'nun son sırasında puansız olarak Kenya bulunuyor.

Fas Millî Takımı, Afrika Kadınlar Uluslar Kupası'ndaki yolculuğuna Kenya'yı 4-0 mağlup ederek büyük bir galibiyetle başlamış, Cezayir ise Senegal'i 2-0 yenmişti.

Fas Kadın Millî Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası'nın geçen sezonki edisyonunda Nijerya'ya 3-2 yenilerek ikinci olduğunu hatırlatalım.

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