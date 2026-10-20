Video: Kaçan penaltının ardından Ronaldo sezonun en garip fırsatını harcadı!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Salı akşamı iki takımı karşı karşıya getiren ve Roshn Pro Ligi'nin onuncu haftası kapsamında oynanan Neom maçında zorlu bir gece geçiriyor. Portekizli yıldız, ilk yarının sonunda bir penaltıyı kaçırdıktan sonra, ikinci yarının başında da tuhaf bir fırsatı değerlendiremedi.

İlk yarının son saniyelerinde penaltıyı kaçıran Ronaldo, beklenmedik bir şekilde net bir fırsatı daha harcayarak Neom karşısında gecesini daha da zorlaştıran yeni bir sahneye imza attı ve Portekizli yıldızın maçtaki son dokunuşuyla ilgili soru işaretleri doğdu.

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Fırsat, ikinci yarının üçüncü dakikasında geldi. Al Nassr lehine kullanılan bir kornerin ardından Ronaldo, Senegalli takım arkadaşı Sadio Mané'den gelen kafa pasını aldı ve Al Alami'nin kaptanı kendini boş kalenin önünde, filelere göndermek için ideal bir konumda buldu.

Ancak sürpriz, Ronaldo'nun topu üst direğin üzerinden auta göndermesiyle yaşandı. Portekizli yıldız, gole oldukça yakın görünen bu fırsatı harcadı. Yıldızın tecrübesi ve kale önündeki golcülük yetenekleri düşünüldüğünde inanması güç bir görüntüydü.

Böylece Ronaldo, birkaç dakika içinde iki etkili anın merkezinde yer aldı; önce bir penaltıyı kaçırdı, ardından ikinci yarının başında net bir fırsatı harcadı. Neom karşısındaki performansı, hayal kırıklığıyla dolu bir geceye dönüşürken, maçın sonundan önce vereceği tepki ve telafi etme kabiliyeti merakla bekleniyor.