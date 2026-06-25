VİDEO: José Mourinho ile özel röportaj: Real Madrid’e dönüşü, Lionel Messi, İngiltere’nin Dünya Kupası hayali ve daha fazlası “Beast Mode On” podcast’inde

José Mourinho, Coca-Cola ile yaptığı iş birliği kapsamında “Beast Mode On” podcast’ine konuk oldu. Coca-Cola’nın “Jose vs Mourinho” projesinde, bu efsanevi teknik direktörün iki yapay zeka versiyonu, Dünya Kupası finalleri süresince her gün Dünya Kupası konularını tartışmak üzere karşı karşıya geliyor.

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“Beast Mode On Podcast”, YouTube ve Spotify üzerinden dinlenebilir; tüm bölümler şu anda ücretsiz olarak izlenebilir ve dinlenebilir.