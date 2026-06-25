VİDEO: José Mourinho ile özel röportaj: Real Madrid’e dönüşü, Lionel Messi, İngiltere’nin Dünya Kupası hayali ve daha fazlası “Beast Mode On” podcast’inde

Real Madrid’in yeni teknik direktörü José Mourinho, “Beast Mode On” podcast’inde Adebayo Akinfenwa’nın konuğu oluyor. Mourinho, bu özel röportajda La Liga devine yaptığı sansasyonel dönüşü, Dünya Kupası’nı ve İngiltere’nin 60 yıllık acısını nihayet sona erdirebilecek mi sorusunu ele alırken, bugüne kadar teknik direktörlük kariyerinde yaşadığı hem keyifli hem de acı dolu deneyimlerden bazılarını da paylaşıyor. Mourinho ayrıca, ödüllü podcast'in kaçırılmaması gereken bu bölümünde, Tottenham'daki dönemi ve Lig Kupası finalinden sadece birkaç gün önce yaşanan tartışmalı kovulma süreci dahil olmak üzere pek çok ilgi çekici konu hakkında samimi bir şekilde konuşuyor.
José Mourinho, Coca-Cola ile yaptığı iş birliği kapsamında “Beast Mode On” podcast’ine konuk oldu. Coca-Cola’nın “Jose vs Mourinho” projesinde, bu efsanevi teknik direktörün iki yapay zeka versiyonu, Dünya Kupası finalleri süresince her gün Dünya Kupası konularını tartışmak üzere karşı karşıya geliyor.