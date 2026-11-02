Portekizli Joao Felix, pazartesi akşamı Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında Özbek ekibi Pakhtakor karşısında alınan galibiyette önemli bir rol oynayarak Nassr formasıyla olağanüstü performanslarını sürdürdü ve "El-Alemi" ile dikkat çeken sayılarını güçlendiren yeni gol katkıları imzaladı.

Pakhtakor, sahasında Nassr'ı ağırladı. BAE ekibi Vasl ile oynayacağı maçın ertelenmesinin ardından kıtasal turnuvada üst üste ikinci galibiyetini elde etme hedefiyle bu karşılaşmaya çıkan Suudi takımında Felix, takımın hücum organizasyonundaki etkili varlığını teyit etmek için yeni bir fırsat buldu.

Portekizli yıldız, ilk golün yapımcısı olarak başladı; 15. dakikada Abdullah el-Hamdan'a büyüleyici bir pas gönderdi ve Suudi forvet bunu güçlü bir şutla ağlara göndererek değerlendirdi. Yalnızca iki dakika sonra ise Felix, Pakhtakor savunmasını ceza sahası içinde çalımlayıp topu ağlara yollayarak gol atma görevini bizzat üstlendi.

Felix bununla yetinmedi; 32. dakikada Senegalli Sadio Mane'nin pasından yararlanarak ağları yeniden havalandırdı ve kişisel ikiliğini tamamlayarak dikkat çeken formunu sürdürdü. İkinci yarıda, tam olarak 53. dakikada, kullandığı korner atışında gönderdiği isabetli ortaya Abdülilah el-Amri kafayla dokunarak topu ağlara yolladı ve Felix yeni bir imza daha attı.

Felix böylece son iki maçtaki gol katkısı sayısını 8'e yükseltti; Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Nassr'ın el-Khaleej karşısında aldığı büyük galibiyette dört gol asisti yaptıktan sonra, Pakhtakor karşısında iki gol atıp iki asist yaparak hem gol hem de oyun kuruculuk açısından olağanüstü bir dönem geçirdiğini kanıtladı.

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Dikkat çeken bir detay ise, Pakhtakor karşılaşmasının Felix'in üst üste dört gol katkısı yaptığı ikinci maç olmasıydı. Bu aynı zamanda profesyonel kariyerinde art arda iki maçta bu başarıyı elde ettiği dördüncü sefer olup, dikkat çeken sayılar sunmayı sürdürerek Nassr'ın hücum gücünün en önemli anahtarlarından biri haline geldi.