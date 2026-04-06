21 Yaş Altı Elit Ligi'nin yirminci ve son haftasında, Riyad derbisinde Al-Nassr ve Al-Hilal takımları arasında heyecan verici ve çekişmeli bir karşılaşma yaşandı; "Al-Aali" 4-0'lık ezici bir galibiyet elde etti.

Bu galibiyetle Al-Nassr, puanını 38'e yükselterek üçüncü sıraya yerleşirken, Al-Hilal 40 puanla ikinci sıraya geriledi, ancak her iki takım da çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Maçı, Al-Nassr'ın A takım teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus da izledi. Jesus, yetenekli oyuncuları takip etmek için her zaman maçlara katılmaya özen gösteriyor.

Iraklı orta saha oyuncusu Haydar Abdulkarim'in liderliğinde birçok yıldız oyuncu göz alıcı bir performans sergiledi. Abdulkarim, ikinci yarının 49. dakikasında muhteşem bir kafa vuruşuyla ilk golü attı.

Kanat oyuncusu Abdurrahman Sufyani 64. dakikada takımının ikinci golünü attı, ardından orta saha oyuncusu Rakan Al-Ghamdi 70. dakikada direkt serbest vuruşla üçüncü golü kaydetti.

Forvet Fares Al-Salem ise 88. dakikada Al-Nassr'ın dördüncü golünü atarak takımına hak ettiği galibiyeti garantiledi ve Riyad derbisini mükemmel bir şekilde noktaladı.




















