Video: Japonya taraftarları Hollanda karşısında dünyayı bir kez daha hayran bıraktı

Japonya taraftarları, Pazar akşamı 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında Hollanda ile oynadıkları karşılaşmada tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

Japonya milli takımı, 2026 Dünya Kupası 6. Grup'un ilk turu kapsamında geçen Pazar akşamı Teksas eyaletinin Arlington kentinde Hollanda ile oynadığı maçta heyecan verici bir beraberlik (2-2) elde etti.

"The Sun" gazetesi, Japonya taraftarlarının övgü topladığını ve Hollanda ile berabere kaldıkları maçın ardından dünyanın en popüler taraftarları arasına girmesini sağlayan hareketleri nedeniyle "oyunun en iyileri" olarak nitelendirildiklerini yazdı.

Daichi Kamada, 89. dakikada dramatik bir şekilde beraberlik golünü atarak Doğu Asya ekibinin açılış maçında mağlup olmasını engelledi.

İkinci beraberlik golü Japon taraftarlarını coşturdu, ancak yine de birkaç dakika sonra yarattıkları tüm dağınıklığı temizlemeye özen gösterdiler.

Taraftarlar tribünlere mavi çöp torbalarıyla geldiler ve çöpleri toplamak için tribünler arasında dolaştılar.

Maç sonrası stadyumları temizlemek, 2022 Katar Dünya Kupası ve 2018 Rusya Dünya Kupası boyunca da aynı şeyi yapan Japon taraftarların adeta bir simgesi haline geldi.

O anın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve diğer taraftarlar da hemen bu davranışı övmeye başladı.

Biri şöyle yazdı: "Futboldaki en iyi taraftarlar. Onların benim şehrimde olmalarından çok mutluyum."

Bir diğeri ise "Japon kültürünü seviyorum. Saygılı, olgun ve başkalarına karşı duyarlı bir kültür" yorumunu yaptı.

Üçüncüsü ise şöyle yorumladı: "Harika Japon taraftarlarına tüm saygımla. Yurt dışına çıktıklarında her zaman böyle davranıyorlar."

Dördüncüsü ise şöyle dedi: "Küçük bir jest ama Japon halkının her yere taşıdığı gururu gösteriyor."

Bir başkası ise şöyle ekledi: "Japonlar, nezaket konusunda örnek alınacak bir halk."







