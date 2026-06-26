Video: Japonya, Brezilya ile karşılaşmak üzere bir üst tura yükseldi… İsveç ise “üçüncüler” grubundan tur atladı

Japonya ve İsveç milli takımları, grup aşamasının üçüncü turunda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından 2026 Dünya Kupası’nın son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Bu sonuçla “Samuraylar” grubu ikinci sırada tamamlarken, İsveç ise en iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak tur atlamayı garantiledi.

Grup birinciliği için mücadele etmek umuduyla maça galibiyet hedefiyle çıkan Japonya, ilk yarının büyük bölümünde üstünlüğünü ortaya koydu; ancak İsveçli kaleci Jakob Fidel Zitterström’ün muhteşem performansıyla karşılaştı ve kalesini gole kapatan kalecinin karşısında gol bulamadı. İsveç milli takımı ise ilk yarı bitmeden önce as savunma oyuncusu İzak Hen’in sakatlığıyla ağır bir darbe aldı.

İkinci yarıda da Japonya üstünlüğünü sürdürdü ve 56. dakikada Daizen Maeda, Ritsu Doan’ın mükemmel pasını değerlendirerek skoru açtı ve Eylül 2024’ten bu yana ilk uluslararası golünü attı.



Ancak İsveç’in cevabı gecikmedi; Anthony Elanga, sağ kanattan hızla ilerleyip sol ayağıyla ağlara gönderdiği muhteşem bir vuruşla sadece dört dakika sonra beraberlik golünü attı. Böylece üst üste ikinci maçında gol atan Elanga, takımını tekrar maça ortak etti.

Maçın son dakikalarında her iki takım da galibiyet golünü bulmak için karşılıklı ataklar gerçekleştirdi. Japon kaleci Zion Suzuki, Alexander Isak ve Elanga’nın şutlarını kurtarmada başarılı olurken, Koki Ogawa ise Japonya’ya galibiyeti getirebilecek çok değerli bir fırsatı kaçırdı. Maç, her iki takımın da işine gelen bir beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Japonya, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak, karşı grubun lideri Brezilya ile 32'li turun en zorlu karşılaşmalarından birinde ateşli bir mücadeleye çıkacak.

Öte yandan İsveç, Dünya Kupası'nda üst üste beşinci kez eleme turlarına katılma serisini sürdürdü. En iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak bir üst tura yükselen İsveç, üçüncü tur maçlarının tamamlanmasının ardından bir sonraki turdaki rakibini öğrenmeyi bekliyor.

Şimdi tüm gözler, 32'li turun en önemli maçlarından biri olarak görülen Japonya-Brezilya karşılaşmasına çevrilmiş durumda. İsveç ise turnuvadaki yolculuğuna devam etmeyi ve geç elde ettiği bu eleme hakkını değerlendirerek turnuvada daha ileriye gitmeyi umuyor.