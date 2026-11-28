İngiliz forvet Ivan Toney, Hollandalı teknik direktör Marino Pusic'in en kötü gecesinde takımı Al Ahli'nin konuk ettiği Al Taawoun karşısında geri dönüş yapmasını sağladı ve ekibini Roshn Suudi Ligi'nde yeniden ilk dörde taşıdı.

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Al Ahli, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında bugün (cumartesi) Cidde'deki Al-Inma Stadyumu'nda konuk ettiği Al Taawoun'u 3-1 mağlup etti.

Galibiyete rağmen maçta büyük bir taraftar öfkesi yaşandı. Al Ahli taraftarları, karşılaşma boyunca Hollandalı Marino Pusic'in A takımdaki teknik direktörlük görevinden alınmasını isteyen tezahüratlar yaptı.

Karşılaşmanın ilk 38 dakikası golsüz geçti. Al Taawoun, Al Ahli'nin ilk golü bulmaya yönelik tüm girişimlerini etkisiz hale getirmeyi başardı.

Savunmadaki üstünlüğüyle yetinmeyen Al Taawoun, 39. dakikada öne geçmeyi başardı.

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Al Taawoun'un Faslı forveti Abderrazak Hamdallah'ın ceza sahası içinden yaptığı orta, Al Ahli'nin Türk stoperi Merih Demiral'ın ayağına çarptı. Sekmeye devam eden top, boş kalenin önündeki Nedim Bajrami'ye ulaştı ve Bajrami topu ağlara göndermeyi başardı.

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Ancak İngiliz forvet Ivan Toney, takımı Al Ahli'nin ilk yarıyı geride kapatmasına izin vermedi ve uzatmaların ikinci dakikasında beraberlik golünü attı.

İngiliz golcü, Ermeni orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan'ın harika ortasında topu sağ ayağıyla doğrudan vurarak Al Taawoun'un Brezilyalı kalecisi Mailson'un bacak arasından ağlara gönderdi.

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Toney, kendisinin ve takımı Al Ahli'nin ikinci golünü 72. dakikada penaltıdan kaydetti. Brezilyalı kanat oyuncusu Wenderson Galeno'nun kazandığı penaltıyı İngiliz forvet ustalıkla gole çevirdi.

Suudi hakem Khalid Al-Turais, Galeno'nun faule maruz kalmadan önce ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle başlangıçta penaltı vermemiş, ancak VAR incelemesinin ardından kararını değiştirerek penaltı noktasını göstermişti.

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Roshn Ligi istatistiklerini paylaşan "X" hesabına göre bu karşılaşma, Ivan Toney'nin Al Ahli formasıyla ligde üst üste gol attığı yedinci maç oldu.

Bu yedi maçta 11 gol atan İngiliz forvet, iki maçta yaklaşık 3 gol gibi son derece yüksek bir ortalama yakaladı.

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Toney'nin, geçen sezon ligde üst üste 8 maçta gol attığı tarihi serisini yakalayabilmesi için Al Faisaly ile oynanacak bir sonraki maçta en az bir gol atması gerekiyor.

Bunun yanı sıra 30 yaşındaki golcü, yalnızca 11 maçta forma giymesine rağmen bu sezon Roshn Ligi'ndeki 16. golüne ulaştı. Bu, ligde daha önce eşi görülmemiş tarihi bir rakam.

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Roshn Ligi istatistiklerine göre Toney, 2012-2013 sezonunda 11 maçta 14 gol atarak Roshn Ligi tarihinin en iyi başlangıcını yapan Al Hilal'in eski yıldızı Brezilyalı Wesley Lopes'i geride bıraktı.

Ivan Toney, 16 golle Roshn Ligi'nde bu sezonki gol krallığı yarışında farkı açmayı da sürdürdü. İngiliz golcü, 9 golle ikinci sırada bulunan Al Nassr kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun tam 7 gol önünde yer alıyor.

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Al Ahli'nin golleri Ivan Toney'nin iki golüyle sınırlı kalmadı. Oyuna sonradan giren Brezilyalı Matheus Gonçalves, 89. dakikada ceza sahası dışından sert bir şutla Cidde ekibinin üçüncü golünü kaydetti.

Bu galibiyetle Al Ahli, Roshn Suudi Ligi'nde yeniden ilk dörde girdi. 27 puanla dördüncü sıraya yükselen takım, beşinci sıraya gerileyen komşusu ve ezeli rakibi Al Ittihad'ın averajla önünde bulunuyor.

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Al Ahli, şu anda 33 puanla zirvede yer alan Al Hilal'in 6 puan gerisinde. Ancak Al Hilal'in bir ertelenmiş maçı bulunuyor.

Öte yandan Al Taawoun, Roshn Ligi'nde bu sezonki sekizinci yenilgisini aldı ve yalnızca 5 puanla sondan bir önceki sıra olan 17. sırada kaldı.