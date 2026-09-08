Başrolünde İngiliz forvet Ivan Toney'in yer aldığı takım içi bir tartışma, Suudi Al-Ahli kulübünün yaralarını derinleştirdi. Olay, Roshn Ligi'ndeki Al-Qadsiah maçı sırasında yaşandı.

Al-Ahli, bugün salı günü, Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Al-Qadsiah'a konuk oldu.

İkinci yarının ortasında kameralar, İngiliz forvet Ivan Toney ile Suudi sağ bek Mohammed Abdulrahman arasında yaşanan hararetli bir tartışmayı yakaladı.

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Tartışma, su içme molası için sahadan çıkış sırasında yaşandı. Al-Ahli, ilk yarıyı 3-0 geride kapatmasının ardından, o esnada skorda 3-1 mağlup durumdaydı.

İşin garibi, oyuncular arasındaki bu tartışma, Al-Ahli teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'in araya girip oyuncuları sakin olmaya çağırdığı ana kadar, sahadan çıkışa dek sürdü.

Bu tartışma, oyuncular arasında bir disiplin eksikliği durumunu ortaya koydu ve bu da Cidde ekibinin son dönemdeki sonuçlarının kötüye gidişini açıklıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Al-Ahli, Al-Qadsiah karşılaşmasından önce Suudi Roshn Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçın ikisinde yenilgi almış ve bu durum, mevcut sezonda şampiyonluk yarışındaki konumunu zora sokmuştu.