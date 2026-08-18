Ittihad, salı günü Necme'yi karşılıksız üç golle mağlup ederek Hâdimü'l-Haremeyn Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı; karşılaşma boyunca üstünlüğünü ortaya koyan takım, güçlü bir performansla tur atlamayı garantiledi.

Ittihad'da golleri Georges İleninhina 16. dakikada açtı; Ahmed el-Gamdi'den gelen ara pası değerlendiren oyuncu, sol ayağıyla Necme kalesinin üst köşesine gönderdi.

Necme, bir dizi şutla maça dönmeye çalıştı ancak kaleci Predrag Rajković girişimlerine geçit vermedi. Ittihad ise 27. dakikada erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı; sakatlığı nedeniyle Jan-Carlo Simić oyundan çıkarken yerine Ahmed el-Cüleydan girdi.

İleninhina, 38. dakikada ceza sahası dışından yerden gönderdiği şutu sağ köşeye yerleştirerek ikinci golü de kaydetti ve Ittihad ilk yarıyı karşılıksız iki golle önde kapattı.

51. dakikada Danilo Pereira, kazanılan bir kornerin ardından Muaz Fıkıhi'nin ortasını yakın mesafeden kafayla ağlara göndererek Ittihad'ın üstünlüğünü üçüncü golle pekiştirdi.

Ahmed el-Gamdi 58. dakikada dördüncü golü kaydetti ancak hakem, video yardımcı hakem incelemesinin ardından golü iptal etti.

Necme farkı azaltmaya çok yaklaştı fakat João Novais'in 79. dakikadaki şutu direğe çarptı; ardından Rajković, Ahmed el-Beddah'ın bir başka girişimine engel oldu.

Ittihad, üstünlüğünü maçın bitiş düdüğüne kadar korudu ve karşılıksız üç golle galip gelerek Hâdimü'l-Haremeyn Kupası'nda son 16 turuna yükselme biletini kaptı.