Video: İttihad'ın yıldızı Ronaldo'nun "casusluğu" hakkında ilk kez konuştu

Portekizli ikili, Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ve Al Ittihad'ın yıldızı Danilo Pereira arasında yaşanan ilginç olayın üzerinden günler geçtikten sonra, Pereira aralarında yaşananları ve "Don"un teknik direktörün talimatlarını gözetleyip gözetleyemediğini anlattı.

Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin beşinci haftasında geçtiğimiz cumartesi Al Ittihad'ın Al Nassr'ı 2-1 yendiği maçta Ronaldo, Pereira'ya yaklaşarak arkasında durdu ve Al Ittihad teknik ekibinin bazı taktiksel değişiklikler için ona gönderdiği kağıdı onunla birlikte okudu. Al Nassr yıldızının yaptığı bu hareket, özellikle Al Alami'nin yenilgisinin ardından maç sonrasında büyük bir alay dalgasına yol açtı.

Al Ittihad'ın dün salı günü 6. haftada aynı sonuçla Al Fayha'yı yenmesinin ardından Pereira konu hakkında ilk kez konuştu.

Al Ittihad oyuncusu, Al Riyadiyah gazetesine önce Al Fayha maçı hakkında şunları söyledi: "Kesinlikle kolay bir maç değildi, (Al Nassr maçından sonra) toparlanmak için yalnızca iki günümüz vardı, ama buraya maçı kazanmaya geldik."

Ronaldo ile arasında yaşananlar hakkında ise şunları söyledi: "Arkamdaydı ve kağıtta yazılanları gerçekten okudu, ama sorun değil, mesele sadece taktikle ilgiliydi."

Al Ittihad galibiyetlerini sürdürerek 14 puanla üçüncü sıraya yükseldi ve lider Al Hilal ile ikinci sıradaki Al Qadisiyah'ın bir puan gerisinde kaldı.

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