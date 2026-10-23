İttihad, Suudi Roshn Pro Ligi'ndeki yükselişini sürdürdü. Cidde'deki King Abdullah Spor Şehri Stadı'nda on birinci hafta kapsamında karşılaştığı Diriyah'ı iki cevapsız golle mağlup eden sarı-yeşilliler, üst sıralar mücadelesindeki iddiasını güçlendiren üç puanı daha hanesine yazdırdı.

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Ritmini erkenden dayatma isteğiyle maça başlayan İttihad, hücum hareketliliğinden ve Diriyah kalesine ulaşmaya yönelik tekrarlanan girişimlerinden faydalandı. Nijeryalı forvet George Ilenikhena, VAR incelemesinin ardından 30. dakikada öne geçiren golü atarak savunmanın şifresini çözmeyi başardı ve ilk yarı bitmeden takımına üstünlüğü sağladı.









İkinci yarıda İttihad'ın teknik heyeti, Youssef En-Nesyri ve Dion Lopy'yi oyuna sürerek hücum hattını canlandırma hamlesi yaptı. Diriyah ise Darwin Nunez'i oyuna dahil ederek hücum seçeneklerini güçlendirip maça geri dönmeye çalıştı; ancak girişimleri, üstünlüğünü koruyan ve maçın akışına istikrarla karşılık veren sarı-yeşillilerin savunma organizasyonunu geçmeye yeterli olmadı.

Bitiş düdüğünden önce Giorginho Wijnaldum, 77. dakikada penaltıdan İttihad'ın ikinci golünü kaydederek Diriyah'ın geri dönüş umutlarına son verdi ve takımının galibiyetini garantileyerek maça rahat bir son sağladı. Son dakikalarda ise Marwan Al-Sahafi, sonucun korunmasına yardımcı olmak için oyuna girdi.

Bu galibiyetle puanını 21'e yükselten İttihad, Suudi Roshn Ligi puan tablosunda dördüncü sıraya oturdu. Nassr ve Hilal ile arasındaki farkı azaltmayı ve önümüzdeki haftalarda rekabet içinde kalmayı hedefleyen sarı-yeşilliler, zirvedeki takımların üzerindeki baskıyı sürdürdü.

Üstünlüğünü iki gole çevirmeyi başaran ve kalesini gole kapatan takımın elde ettiği galibiyet, İttihad taraftarlarına yeni bir moral desteği verdi. Diriyah karşılaşmasından hem sonuç hem de performans açısından kazançla ayrılan İttihad, puan tablosunda ilerlemeyi sürdürme isteğini teyit etti.