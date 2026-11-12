Video: İtalya elindekiyle sahada, Azzurri San Siro'da Zidane'ın Horozları'nı silip süpürdü

Bu sonuçla birlikte Azzurri, averaj ve ikili averaj üstünlüğüyle Fransa'nın önüne geçerek 10 puanla Birinci Grup'un lideri konumuna yükseldi. Belçika ise 9 puanla üçüncü sırada yer alırken, Türkiye puansız olarak sıralamanın sonuncusu oldu.

Maça ideal bir başlangıç yapan Fransa Milli Takımı, İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın arkadan oyun kurma denemesinde yaptığı büyük hatadan yararlanan Michael Olise ile 10. dakikada erken öne geçti.

Donnarumma, isabetli bir pas atmakta başarısız olunca top Olise'ye ulaştı. Durumu ustalıkla değerlendiren Olise, Alessandro Bastoni'yi geçtikten sonra topu ağlara göndererek ülkesinin milli takımına 1-0'lık üstünlüğü getirdi.

Ancak İtalya Milli Takımı pes etmedi ve ilk yarıda maça dönmeyi başardı. Francesco Pio Esposito, Fransa'nın maçın ilk yarısına büyük ölçüde hâkim olmasına rağmen, Nicolò Cambiaghi'nin kilit pasının ardından 26. dakikada beraberlik golünü kaydetti.

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İkinci yarının başlamasıyla birlikte ev sahibi ekip öne geçme golü için denemelerini sürdürdü, ancak Fransa Milli Takımı oyunun gidişatına hâkimiyet kurmayı başardı ve birçok fırsatı harcadı. Donnarumma, başta Rayan Cherki ve Adrien Rabiot olmak üzere güçlü şutlara engel oldu.

Buna karşılık İtalya, kazandığı penaltıyla öne geçmenin eşiğinden döndü; ancak Sebastiano Esposito 60. dakikada bu penaltıyı kalenin dışına atarak harcadı.

İtalya'nın telafisi, Davide Frattesi'nin Federico Dimarco'nun pasının ardından 63. dakikada ikinci golü kaydetmesiyle geldi. Böylece Azzurri, San Siro'daki çılgın kutlamalar eşliğinde skoru lehine çevirdi.

Öne geçme golünün ardından oyuna hâkim olan İtalya, Fransa kalesine yönelik ataklarını sürdürdü ve ikinci bir penaltı kazandı. Bu kez penaltıyı 75. dakikada Pio Esposito gole çevirerek ev sahibinin üçüncü, kendisinin ise maçtaki ikinci golünü kaydetti ve kardeşi Sebastiano'nun ilk penaltıyı harcamasını telafi etti.

İtalya'nın üçüncü golünün ardından Fransa maça dönmeye çalıştı, ancak Azzurri'nin orta saha ve savunmasının yılmaz mücadelesi karşısında hâkimiyet kurmayı başaramadı. Böylece ev sahibi ekip, teknik direktör Zinedine Zidane'ın öğrencilerine karşı heyecanlı bir galibiyet (3-1) elde etti.

İki takım arasındaki ilk maç ise 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Fransa adına Olise harika bir serbest vuruş golüyle öne geçmiş, ardından Alessandro Bastoni İtalya'ya beraberliği getirmişti.

Bugünkü galibiyetiyle İtalya Milli Takımı, grup aşamasının son haftasında deplasmanda oynayacağı Belçika maçına daha rahat çıkacak; Avrupa Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmek için yalnızca bir beraberliğe ihtiyaç duyacak.