Cristiano Ronaldo, üst üste üçüncü gün Portekiz Milli Takımı antrenmanlarına katılmadı. Bu yeni gelişme, teknik direktör Jorge Jesus'un takım kaptanının Kopenhag'daki antrenmana katılacağını doğrulamasından yalnızca birkaç dakika sonra gelerek milli takım kampındaki gerginliği daha da artırdı.

Portekiz gazetesi "A Bola"ya göre Ronaldo, çarşamba günü Danimarka'nın başkentindeki Parken Stadı'ndan Portekiz Futbol Federasyonu'na ait bir araçla ayrıldı. O sırada Francisco Conceição dışındaki tüm takım arkadaşları sahada yerini almaya başlamıştı.

"Record" gazetesi, Ronaldo'nun ayrılış anına ilişkin bir video yayınladı.

Jesus'un açıklamaları durumu alevlendirdi

Ronaldo'nun ayrılışı, Danimarka maçı öncesindeki basın toplantısından yalnızca birkaç dakika sonra geldi. Jorge Jesus toplantıda 41 yaşındaki forvetin antrenmanlara katılacağını doğrulamış, ancak kadro dışı kalmasının sürebileceğine dair imada bulunmuştu.

Jesus şunları söyledi: "Dün antrenmanı reddetmedi. Francisco Conceição sakat olduğu için, João Félix ise yorgunluğunu hafifletmeye çalıştığımız için antrenman yapmadı; Cristiano ise spor salonunda çalışma yaptı. Bugün antrenman yapacak. Bugün dördüncü gün, dolayısıyla antrenman yapacak."

Portekizli teknik direktör, Ronaldo'nun oynatılmasına ilişkin kararı hakkında da konuştu ve kadroyla ilgili nihai kararın sahibinin kendisi olduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: "İstediğim şeyin sözünü verebilirim. Teknik direktör benim. Oyuncuya maça başlamayacağını, yedek kulübesinde olacağını söyledim. Ona 30 dakika ihtiyaç duyarsam oynar, ihtiyaç duymazsam oynamaz. Hiçbir oyuncu fikrimi değiştiremez, ne o ne de futboldaki başka biri, hatta hiçbir başkan bile; bu asla olmayacak."

Jesus ayrıca Gonçalo Ramos'un Danimarka karşısında ilk 11'de başlayacağını açıkladı.

Yeni bir yokluk

İsveç'in Malmö kentinde salı günü yaşananların aksine — o gün Ronaldo sahada görünmüş ve antrenman başlamadan önce birkaç dakika sahada kalmıştı — Portekiz'in kaptanı çarşamba günkü antrenmanda sahaya çıkmadı.

Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu'na ait bir araçla milli takımın konaklama tesisine döndü. Federasyon daha önce Malmö Stadı'ndaki spor salonunda, kendisi için belirlenen antrenman programını uygulamak için gereken özel ekipmanların bulunmadığını, bunun da onu otele dönmeye ittiğini doğrulamıştı.

Şimdiye kadar Portekiz Federasyonu, Jesus'un birkaç dakika önce katılacağını doğrulamış olmasına rağmen Ronaldo'nun çarşamba antrenmanına katılmamasına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Danimarka maçının arifesindeki antrenmanlara dönenlerin en dikkat çekeni João Félix'ti; bu antrenmana ayrıca Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença da tribünlerde katıldı.

Buna karşılık Jesus, Avrupa Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası kapsamındaki Danimarka maçında Francisco Conceição'nun forma giymeyeceğini doğruladı.

Krizin sebebi ne?

Krizin kökeni, Ronaldo'nun Norveç karşısındaki oynatılma biçimine dayanıyor. Milli takımın kaptanı, Jesus'un daha önce ilk 11'de yer almasa bile oynayacağına dair açıklamalarına rağmen maç boyunca yedek kulübesinde kaldı.

Galibiyetin ardından Ronaldo doğruca soyunma odasına gitti ve ertesi günkü antrenmanlarda sahadaki diğer yedeklere katılmadı.

Ertesi gün Ronaldo gerçekten de "Ullevaal" Stadı'na gitti ve tek başına sahaya çıktı, ardından kısa bir süre sonra oradan ayrıldı. Portekiz Federasyonu'na göre oyuncu, stadın salonunda kendi özel antrenman programı için gereken ekipmanların bulunmaması nedeniyle otele döndü.

Gelişmelerin ortasında Pedro Proença planlarını değiştirmeye karar verdi ve A Milli Takım kampına katıldı; 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın maçına gitmekten vazgeçerek Jesus ve Ronaldo ile acil bir toplantı yapmak üzere yeniden Danimarka'ya gitti.

Toplantı çarşamba sabahı Portekiz Milli Takımı'nın Malmö kentindeki konaklama otelinde gerçekleşti ve sakin, samimi bir ortamda geçtiği belirtildi.

Jesus ve Ronaldo, Norveç maçının ardından oluşan gerginliği yatıştırmak ve durumu kontrol altına almak amacıyla salı akşamı da bir toplantı yapmış ve bu toplantıda görüş alışverişinde bulunmuştu.