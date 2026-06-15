Yasin Ayari, 2026 Dünya Kupası 5. Grubu'nun ilk turu kapsamında bu sabah erken saatlerde oynanan maçta, 7. dakikada Tunus kalesine İsveç milli takımı adına erken bir gol attı.

Gol, savunmada yaşanan bariz bir karışıklığın ardından, kaleci Mahib Şamakh'ın hatasıyla geldi. Top, Victor Gokiris'e ulaştı ve onun vuruşunu Tunus savunması kale çizgisinden uzaklaştırdı, ancak Ayari topu yakaladı ve ağlara sert bir vuruş yaptı.

İngiliz Brighton takımında forma giyen El Ayari, Tunus kalesine attığı golü kutlamayı reddetti ve özür dilercesine ellerini kaldırdı, ardından erken gelen golün sevincini yaşayan takım arkadaşlarının ortasında şükranla yere kapandı.

Tunus kökenli olan El Ayari, İsveç'te Tunuslu bir baba ve Faslı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi, ancak Tunus ve Fas'ı temsil etme hakkına sahip olmasına rağmen, sonunda İsveç milli takımını temsil etmeyi tercih etti.

Tunus ve İsveç milli takımları, Pazar akşamı 2-2 berabere kalan Hollanda ve Japonya ile birlikte 5. grupta mücadele ediyor.







