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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: İspanyollar bunu Mısır’a karşı kullandı… Arjantinli taraftarlar, ırkçı tezahüratlarla İngiltere milli marşını bozdu

İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
İspanya - BLN
İspanya
Mısır
İngiltere
Arjantin
ABD
İspanya
Mısır

Dünya Kupası yarı final maçlarının ikincisi erken saatlerde heyecanla başladı

Arjantin milli takımının taraftarları, 2026 Dünya Kupası’ndaki İngiltere maçını, daha maç başlamadan, tam da milli marşın çalındığı sırada, ırkçı olarak nitelendirilen bir tezahürat nedeniyle kızıştırdı.

Arjantin milli takımı, bugün Çarşamba günü, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın yarı finalinde, Atlanta Stadyumu'nda İngiltere milli takımıyla karşılaştı.

Suudi gazeteci Nawaf Al-Aqil, “X” sitesindeki kişisel hesabı üzerinden, İngiltere milli takımının milli marşı çalınırken Arjantin taraftarlarının tezahürat yaptığını gösteren bir video paylaştı.

Arjantinli taraftarlar, “Zıplamayan İngilizdir” diye tezahürat yaptılar. Bu slogan, geçtiğimiz Mart ayında Mısır milli takımıyla oynanan dostluk maçında İspanyol taraftarların “Zıplamayan Müslüman’dır” diye attıkları tezahürattan alıntılanmıştı.

Bu tezahürat o dönemde büyük bir tartışma yaratmış, hatta İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal bile bu tezahüratları kınayan bir açıklama yapmıştı.

Dünya Kupası
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BLN

Arjantin ile İngiltere arasındaki ilişkilerin, 1982’deki Falkland Adaları Savaşı nedeniyle tarihi bir düşmanlıkla damgalandığı biliniyor; hatta Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), her iki ülkenin hakemlerinin birbirlerinin maçlarını yönetmesini yasaklamaktadır.

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