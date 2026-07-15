Video: İspanyollar bunu Mısır’a karşı kullandı… Arjantinli taraftarlar, ırkçı tezahüratlarla İngiltere milli marşını bozdu

Arjantin milli takımının taraftarları, 2026 Dünya Kupası’ndaki İngiltere maçını, daha maç başlamadan, tam da milli marşın çalındığı sırada, ırkçı olarak nitelendirilen bir tezahürat nedeniyle kızıştırdı.

Arjantin milli takımı, bugün Çarşamba günü, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın yarı finalinde, Atlanta Stadyumu'nda İngiltere milli takımıyla karşılaştı.

Suudi gazeteci Nawaf Al-Aqil, “X” sitesindeki kişisel hesabı üzerinden, İngiltere milli takımının milli marşı çalınırken Arjantin taraftarlarının tezahürat yaptığını gösteren bir video paylaştı.

Arjantinli taraftarlar, “Zıplamayan İngilizdir” diye tezahürat yaptılar. Bu slogan, geçtiğimiz Mart ayında Mısır milli takımıyla oynanan dostluk maçında İspanyol taraftarların “Zıplamayan Müslüman’dır” diye attıkları tezahürattan alıntılanmıştı.

Bu tezahürat o dönemde büyük bir tartışma yaratmış, hatta İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal bile bu tezahüratları kınayan bir açıklama yapmıştı.

Arjantin ile İngiltere arasındaki ilişkilerin, 1982’deki Falkland Adaları Savaşı nedeniyle tarihi bir düşmanlıkla damgalandığı biliniyor; hatta Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), her iki ülkenin hakemlerinin birbirlerinin maçlarını yönetmesini yasaklamaktadır.