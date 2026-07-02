Video: İspanya'nın her zaman kurtarıcısı, Avusturya karşısında takımına üstünlük sağladı

Mikel Oyarzabal, 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında bugün Perşembe akşamı 36. dakikada İspanya milli takımının Avusturya karşısında attığı ilk golü kaydetti.

Real Sociedad'ın forvetinin golü, takım arkadaşı sağ bek Mark Kokorela'nın attığı son golün, bazı İspanyol oyuncuların Avusturya kalecisi Alexander Schlager ile temas kurdukları gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından geldi.

Oyarzabal, “La Roja” formasıyla parlamaya devam ederek, milli takımla oynadığı son 15 maçta gol sayısını 15’e çıkardı.





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Ayrıca Oyarzabal'ın golü, 2018 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Rusya'ya attığı golden bu yana İspanya'nın eleme turlarında attığı ilk gol oldu.

İspanya, Suudi Arabistan’ı 4-0 ve Uruguay’ı 1-0 yenip Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak 7 puanla grubunu lider tamamlayarak son 32’ye yükseldi; Avusturya ise 4 puanla grubunda ikinci sırada yer aldı.



