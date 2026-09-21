İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, Madrid derbisinde video yardımcı hakemin müdahil olduğu iki olayın ses kayıtlarını yayımladı.

Atletico Madrid, konuk ettiği Real Madrid'i 2-1 mağlup etti; büyük tartışmalara sahne olan bu karşılaşma, Kraliyet kulübünde öfkeli tepkilere yol açtı.

Federasyon, Bellingham'a verilen sarı kartın iptal edilip tehlikeli müdahalesi nedeniyle Cuti Romero'ya gösterilmesine ilişkin ilk olayla, oyundaki önemli bir ayrıntının incelenmesinin ardından Giuliano Simeone'ye yaptığı ağır faul nedeniyle Huijsen'in kırmızı kart görmesine ilişkin ikinci olayın konuşmalarını yayımladı.

Kang-in Lee'nin Valverde'ye yaptığı ve belki de tartışmasız en tartışmalı olan müdahaleye dair hiçbir ses kaydı yayımlanmadı; video yardımcı hakemin müdahil olmaması nedeniyle bu müdahale bir uyarıyla bile sonuçlanmadı.

Huijsen'in kırmızı kart görmesi bazı tartışmalara yol açtı; özellikle hakem Miguel Angel Ortiz Arias'ın penaltı verip Real Madrid savunmacısının yüzüne sarı kart çıkarmasının ardından, bu kez hakem Daniel Trujillo tarafından video yardımcı hakem odasından uyarı alması dikkat çekti.

Video yardımcı hakem şunları söyledi: "Miguel, rakibini herhangi bir mücadele şansı tanımadan tuttuğu için Huijsen'in kırmızı kart görme ihtimalini değerlendirmek üzere pozisyonu incelemeni öneriyorum."

Hakem ekrana yönelirken, Real Madrid yedeklerine seslendiği duyuluyor: "Oturabilirsiniz." Ekrana ulaştığında ise şöyle diyor: "Şu an ekranın önündeyim."

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Bunun üzerine video yardımcı hakem odasından ona şöyle açıklıyorlar: "Tamam, Real Madrid oyuncusunun net bir gol fırsatında rakibini topa mücadele etme şansı tanımadan tuttuğunu görüyorum."

Hakem şu yanıtı verdi: "Tamam, bana geniş açılı bir görüntü gösterebilir misin lütfen? Kalecinin nerede olduğunu görmek istiyorum."

Video yardımcı hakem odasından kendisine ofsayt kamerası görüntüleri gösterildi ve Miguel Angel Ortiz Arias şu sonuca vardı: "Tamam, kalecinin topa ulaşamayacağını anladım. Topu kontrol etti, tamam, kaleci oyun alanı içinde değil. Topa yönelik hiçbir mücadele yoktu. Sarı kartı kırmızıya çevirip penaltıyı onaylıyorum."

İnceleme tamamlanır tamamlanmaz Dean Huijsen kırmızı kart gördü ve Real Madrid maçı on kişi tamamladı.

İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Hakemler Teknik Komitesi, görüntüleri yarın pazartesi günü analiz edecek ve İspanya Ligi'nin yapay zeka sisteminin seçtiği görüntüleri salı günkü incelemeye dahil etmek üzere teslim alacak.











