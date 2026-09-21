İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, Madrid derbisinde video yardımcı hakemin müdahil olduğu iki olaya ait ses kayıtlarını yayımladı.

Atletico Madrid, konuk ettiği Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği maçta büyük bir hakem tartışması yaşandı ve bu durum başkent ekibinde öfkeli tepkilere yol açtı.

Federasyon, Bellingham'a verilen sarı kartın iptal edilerek tehlikeli müdahalesi nedeniyle Cuti Romero'ya verilmesiyle ilgili ilk olaya ait konuşmayı ve oyundaki önemli bir ayrıntının incelenmesinin ardından Giuliano Simeone'ye yaptığı ağır faul nedeniyle Huijsen'in kırmızı kart görmesiyle ilgili ikinci olaya ait konuşmayı yayımladı.

Kang-in Lee'nin Valverde'ye yaptığı ve belki de tartışmasız en tartışmalı olarak kabul edilen müdahaleye dair ise herhangi bir ses kaydı yayımlanmadı; zira video yardımcı hakem müdahil olmadığı için bu müdahale bir uyarıyla bile sonuçlanmadı.

Huijsen'in kırmızı kart görmesi bir miktar tartışmaya yol açtı; özellikle de hakem Miguel Angel Ortiz Arias penaltı verip Real Madrid'in savunmacısına sarı kart gösterdikten sonra video yardımcı hakem odasından, bu kez hakem Daniel Trujillo'dan bir uyarı almasıyla.

Video hakemi şöyle dedi: "Miguel, rakibini topa müdahale etme şansı vermeden tuttuğu için Huijsen'in kırmızı kart olasılığını değerlendirmek üzere pozisyonu incelemeni öneriyorum."

Hakem ekrana doğru giderken sesi, Real Madrid yedeklerine "Oturabilirsiniz" derken duyuluyor ve ekrana ulaştığında "Şu an ekranın önündeyim" diyor.

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Ardından video yardımcı hakem odasından ona şu açıklama yapılıyor: "Tamam, Real Madrid oyuncusunun net bir gol fırsatında rakibini topa müdahale etme şansı vermeden tuttuğunu görüyorum."

Hakem şöyle yanıt verdi: "Tamam, bana geniş açılı bir görüntü gösterebilir misin lütfen? Kalecinin nerede olduğunu görmek istiyorum."

Video yardımcı hakem odasından ona ofsayt kamerasının görüntüleri gösterildi ve Miguel Angel Ortiz Arias şu sonuca vardı: "Tamam, kalecinin topa ulaşmasının mümkün olmadığını anladım. Topu kontrol etti, tamam, kaleci oyun alanında değil. Topa dair herhangi bir mücadele yoktu. Sarı kartı kırmızıya çevireceğim ve penaltıyı onaylayacağım."

İnceleme biter bitmez Dean Huijsen kırmızı kart gördü ve Real Madrid maçı on kişi tamamladı.

İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Teknik Hakemler Komitesi, görüntüleri yarın pazartesi günü analiz edecek ve İspanya Ligi'nin yapay zeka sisteminin seçtiği görüntüleri salı günkü incelemeye dahil etmek üzere alacak.









Derbi maçındaki tartışmalı anlardan biri de Cuti Romero'nun Bellingham'a yaptığı müdahaleydi. Başlangıçta Ortiz Arias, Real Madrid orta saha oyuncusuna faul verip ona sarı kart gösterdi.

Bu nedenle video yardımcı hakem (VAR) incelemesinin amacı, tedbirsiz müdahaleye ve Real Madrid'in itirazlarına rağmen kırmızı kartı kontrol etmek değil, oyuncu kimliğinin yanlış belirlenmesi durumuydu.

Video yardımcı hakem konuşmasına şöyle başladı: "Miguel, oyuncu kimliğinin yanlış belirlenmesi ihtimalini değerlendirmek üzere pozisyonu incelemeni öneriyorum." Ve ekledi: "Real Madrid oyuncusuna basanın Atletico Madrid oyuncusu olduğunu, Real Madrid oyuncusunun ise topa dokunduğunu görüyorum."

Görüntüleri inceledikten sonra Ortiz Arias kararını şöyle verdi: "Tamam, Real Madrid oyuncusunun sarı kartını iptal edeceğim ve Atletico oyuncusuna sarı kart göstereceğim. Bu net mi?"



