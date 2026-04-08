Dün Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde, Real Madrid taraftarları nedeniyle yeni bir kriz patlak verdi.

Bayern Münih, Real Madrid'in kalesinde 2-1 galip gelerek, gelecek hafta Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçı öncesinde yarı finale yükselme yolunda önemli bir adım attı.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, bazı Real Madrid taraftarlarının Bayern Münih maçı öncesinde aynı İslam karşıtı şarkıyı söylediklerini ve bunun İspanyol stadyumlarındaki ırkçılık endişelerini yeniden canlandırdığını belirtti.

İspanyol stadyumlarındaki ırkçılık tartışmaları giderek şiddetleniyor ve bu durum FIFA'yı yeniden zor durumda bırakıyor. İspanya ile Mısır arasındaki dostluk maçı sırasında yaşanan olaylar nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu'na karşı disiplin işlemlerinin başlatılmasından sadece birkaç saat sonra, Real Madrid taraftarlarının olayı gerginliği yeniden alevlendirdi.

Fransız site, sosyal medyada dolaşan bir videoda bir grup Real Madrid taraftarının "Zıplamayan Müslüman'dır" diye tezahürat yaptığını gösterdiğini ekledi. Bu tezahürat, geçen hafta Espanyol'un RCDE Stadyumu'nda oynanan ve golsüz berabere biten İspanya-Mısır uluslararası maçında da duyulmuştu.

Bu olayın zamanlaması, özellikle FIFA'nın İspanya-Mısır maçı sırasında duyulan ırkçı tezahüratlar nedeniyle İspanyol Futbol Federasyonu aleyhine resmi olarak disiplin soruşturması açtığını açıklamasının ardından, İspanyol yetkililer için son derece utanç verici oldu.

Maçın hakemi resmi raporunda bu olaylara değinmiş ve bu da davanın Uluslararası Federasyon'un disiplin komitesine sevk edilmesine neden olmuştu. Olası cezalar sınırlı ve sembolik olmakla birlikte, para cezası ile federasyonun gelecek maçlarda ırkçılık karşıtı mesajlar yayınlaması zorunluluğu arasında değişiyor.

Bu son olay, İspanyol futbol tribünlerinde yapısal bir sorunun varlığını teyit ediyor. Birkaç sezondur, La Liga maçları oyuncuları ve toplulukları hedef alan ırkçı ve ayrımcı tezahüratlarla gölgelendi. Vinícius Júnior, Ansu Fati ve Kylian Mbappé gibi birçok lig yıldızı bu davranıştan etkilendi.

İspanya'nın Fas ve Portekiz ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanmasıyla bu durum daha da hassas hale geliyor.

Bu turnuvayı ırkçılık ve ayrımcılığa karşı kampanyalarının bir platformu olarak kullanmak isteyen FIFA için, ev sahibi ülkelerden birinde tartışmalı olayların sayısının artması endişe yaratıyor. İspanyol basınında birçok ses, bu olayların ülkenin uluslararası itibarına etkisiyle ilgili endişelerini dile getirdi.







