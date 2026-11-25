Liverpool, bu akşam Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Belçika ekibi Club Brugge karşısında 2-0'lık hak edilmiş bir galibiyet elde etti.

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Liverpool'u 13. dakikada Alexander Isak öne geçirdi, Florian Wirtz ise 79. dakikada ikinci golü ekleyerek Club Brugge karşısındaki 2-0'lık gol yemeden alınan galibiyeti perçinledi. Ardından İsveçli forvet kendisinin ikinci, Liverpool'un üçüncü golünü attı (83).

Liverpool maç boyunca açık bir üstünlük kurdu. Savunma organizasyonundan ve hücuma geçişteki hızından yararlanan İngiliz ekibi orta sahaya hükmetti ve Club Brugge'a tehlikeli atak kurma fırsatı tanımadı; kısa paslar ve kolektif hareketlerle pozisyon üretmeye çalıştı.

Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Liverpool, dört galibiyet ve bir mağlubiyetle sıralamada beşinci sıraya yerleşti. Club Brugge ise üç galibiyet ve iki yenilgiyle 9 puanda kaldı ve 12. sırada yer alıyor.

Liverpool maça belirgin bir hücum anlayışıyla başladı ve oyunun kontrolünü erkenden ele geçirdi. İlk gol 13. dakikada forvet Alexander Isak'tan geldi: Ceza sahası içinde yakaladığı fırsatı değerlendiren Isak topu ağlara gönderdi, İngiliz ekibini öne geçirdi ve tribündeki taraftarları coşturdu.

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Liverpool golün ardından baskısını sürdürdü ve topa sahip olmada açık bir üstünlük kurdu, ancak ilk yarı bitmeden farkı artıramadı. Takımlar soyunma odasına ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle gitti.

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İlk yarının bitimine dakikalar kala maçta endişe verici bir an yaşandı: Liverpool'un kanat oyuncusu Victor Muñoz, Club Brugge oyuncusu Jorne Spileers'in sert müdahalesine maruz kaldı. Acı içinde yerde kalan Muñoz, sahada gördüğü tedavinin ardından sedyeyle taşındı, ardından oyundan çıkarak yerini başka bir oyuncuya bıraktı.

Getty Images

İkinci yarının başında da üstünlüğünü ve orta saha hakimiyetini koruyan Liverpool, maçı erken koparmaya çalıştı ve bunu 79. dakikada başardı. Organize bir atağın son vuruşunu yapan Florian Wirtz ikinci golü kaydetti, skoru 2-0'a getirdi ve takımının üstünlüğünü pekiştirdi.

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Alexander Isak, kaleci Alisson Becker'in asistiyle 82. dakikada Liverpool'un üçüncü golünü attı. Bu golle Liverpool'un maça tam hakimiyetini perçinleyen Isak, Club Brugge karşısında skoru 3-0'a taşıdı; bu an, İsveçli forvetin parlayan performansını ve maçı koparma becerisini gözler önüne serdi.

Club Brugge son bölümde farkı azaltmak için çabalasa da Liverpool savunması ve kalecisi dikkatini hiç kaybetmedi. Karşılaşma, Liverpool'un Avrupa'daki puan durumunda konumunu güçlendiren, gol yemeden alınmış bir galibiyetle sona erdi.

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Liverpool, hücum oyuncularının etkinliğinden ve fırsatları değerlendirme becerisinden yararlanarak büyük maçlarda kendi oyununu kabul ettirip kontrolü ele alabildiğini bir kez daha gösterdi. Club Brugge ise bazı bölümlerde mücadeleci bir oyun ortaya koysa da Liverpool çapında bir takıma karşı koymak için gereken hücum etkinliğinden yoksundu.

Bu galibiyetle turnuvadaki olumlu gidişatını sürdüren Liverpool, eleme turlarına kalma biletini garantilemeye bir adım daha yaklaştı. Belçika ekibinin ise gruptaki konumunu iyileştirmek için önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar alması gerekiyor.