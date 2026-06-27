2026 Dünya Kupası'nda ABD milli takımıyla oynayacağı son 32 turu maçı öncesinde, Bosna-Hersek'in nerede olduğunu bilmediğini iddia eden bir ABD'li televizyon muhabirinin videosu geniş çapta yayıldı.

Teknik direktör Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD milli takımı, Paraguay’ı 4-1’lik ezici bir skorla mağlup ettikten sonra, ardından Avustralya’yı 2-0 yenerek D Grubu’nu lider olarak tamamladı.

Eleme turlarına katılmayı garantiledikten sonra Pochettino, grup aşamasının son maçında Türkiye karşısında büyük ölçüde değiştirilmiş bir kadroya güvenmeyi tercih etti; bu maç, ABD'nin 3-2 mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Bosna-Hersek’in ise 2. Grubu’ndaki eleme turlarına yolculuğu daha zorlu geçti; ev sahibi Kanada ile 1-1 berabere kaldıktan sonra İsviçre’ye 4-1 yenildi. Yine de Katar’a karşı oynadıkları son maçta elde ettikleri 3-1’lik galibiyet, üçüncü sıradan tur atlamaları için yeterli oldu.

Birçok Amerikalı, Bosna’nın 16’ya, hatta belki de daha ileriye ilerlemede herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğine güveniyor. Bunların arasında, ABC7 kanalının muhabiri Abigail Feliz de bulunuyor. Feliz’in, Bosna’nın haritada nerede olduğunu bile bilmediğini övünerek söylediği bir video geniş çapta yayıldı.

Velez canlı yayında şöyle dedi: “Bir sonraki turda, ABD milli takımı önümüzdeki Çarşamba günü Bosna ile karşılaşacak. Aslında Bosna’nın haritada nerede olduğunu bile bulamıyorum.”

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Felez sözlerine şöyle devam etti: "Bosna hakkında hiçbir şey bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Çünkü ABD takımı geri döndü ve biz her zamankinden daha iyiyiz. Hazırlanın Bosnalılar, çünkü bunu istemezsiniz. Bu şekilde istemezsiniz. Ama bununla yüzleşeceksiniz."

TalkSport sitesi şu yorumu yaptı: “Muhabir Bosna hakkında bilgi sahibi olmasa da, NBA, Bojan Bogdanović, Jusuf Nurkić ve Dragan Bender gibi yeteneklerin akını sayesinde büyük bir gelişme kaydetti.”

Aynı site, Feliz’in yorumlarına yönelik bazı sert taraftar tepkilerini de yayınladı. X sitesindeki bir kullanıcı şöyle dedi: “Bir muhabir, coğrafi bilgisizliğiyle nasıl övünebilir?!”

Üçüncü bir kullanıcı ise şöyle ekledi: “Neden bunu canlı yayında itiraf ediyorsun?” Ardından bir başkası söz alarak: “Amerikalılar kasıtlı cehaleti sanki bir onur nişanıymış gibi kutluyorlar,” dedi. Bir diğeri ise şöyle konuştu: “Bunu bilmek zorunda değilsin, ama bir gazeteci olarak bunu bilmek istemen gerekmez mi? Bilmiyorum… mesleki standartlar, editoryal standartlar ve tüm bu saçmalıklar ne olacak?"

Altıncı kişi ise şöyle yazdı: “Hadi Bosna! Umarım onları yenersiniz. Geçen ay futbolu keşfettiklerinden beri çok kibirli hale geldiler.”

38 yaşındaki Edin Džeko liderliğindeki Bosna-Hersek, penaltı atışlarında İtalya’yı eleyerek Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanmıştı ve şimdi de Pochettino’nun takımını yenmek için var güçleriyle mücadele ediyor.

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