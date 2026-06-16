2026 Dünya Kupası 7. Grup'un ilk turunda İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı; böylece Mısır ve Belçika'nın da yer aldığı grupta rekabet daha da kızıştı.

İran milli takımı maça güçlü bir giriş yaptı ve tüm hatlarda baskı kurdu, ancak Yeni Zelanda takımı onu şaşırttı ve 7. dakikada Elija Gast'ın golüyle erken öne geçti. Gast, Chris Wood'un mükemmel pasını değerlendirerek topu kaleci Ali Reza Piranvand'ın ağlarına gönderdi.

İran milli takımı, en önemlisi Mehdi Taremi'nin direğe çarpan şutu olmak üzere birçok hücum denemesiyle maça yeniden ortak olmaya çalıştı. Ardından Ramin Rezaian, 32. dakikada ceza sahası içindeki bir ribaundu değerlendirerek skoru eşitledi.



İkinci yarıda Yeni Zelanda, kaptan Chris Wood'un yeni bir pasının ardından 54. dakikada Elijah Gast'ın ikinci golünü atmasıyla tekrar öne geçti.



İran milli takımı pes etmedi ve geri dönüş için baskısını sürdürdü. 64. dakikada Ramin Rezaian'ın mükemmel ortasında Mehdi Mahbi, kafayla skoru eşitledi.

Maçın son dakikalarında her iki takımın da galibiyet golünü bulmak için karşılıklı atakları ile büyük heyecan yaşandı, ancak skor maçın son düdüğüne kadar değişmedi.

Bu sonuçla İran ve Yeni Zelanda birer puan topladı ve aynı turda 1-1 berabere kalan Mısır ve Belçika ile eşitlendi.

Böylece, 7. grubun tüm takımları ilk turu birer puanla tamamladı ve bu durum, 2026 Dünya Kupası'nın ikinci turuna yükselme yarışında gelecek maçların önemini artırdı.

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