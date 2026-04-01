Video: Iraklı bir adam sözünü tutarsa... Ayman Hüseyin, tarihi açıklamasının anılarını canlandırıyor

Irak Milli Takımı ve Al-Karma kulübünün forveti Ayman Hüseyin, Irak Milli Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının ardından, tarihi açıklamasını yeniden hatırlattı.

Ayman Hussein, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde oynanan Dünya Kupası eleme play-off maçında galibiyet golünü atarak Irak milli takımını Bolivya'yı 2-1 yenmesine liderlik etti.

Irak Milli Takımı, tarihinde ikinci kez ve 40 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Irak'ın en son katılımı 1986 Meksika Dünya Kupası'ydı ve o turnuvada Meksika, Belçika ve Paraguay'a karşı aldığı 3 mağlubiyetin ardından grup aşamasında elenmişti.

Irak milli takımı, Fransa, Senegal ve Norveç'in yer aldığı 2026 Dünya Kupası 9. Grubu'na katıldı.

Irak Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasının ardından Ayman Hüseyin, Instagram'daki resmi hesabından 2017 yılına ait eski bir televizyon röportajı videosu paylaştı. Videoda Hüseyin, "Hedefim Irak'ı Dünya Kupası'na taşımak" demişti. Bunu başarabilecek mi diye sorulduğunda ise "İnşallah, Allah isterse" diye cevap vermişti.

Ayman Hüseyin eski açıklamasına şu yorumu ekledi: "Iraklı bir adam söz verirse tutar, doğruyu söylerse doğru çıkar ve ayağa kalkarsa umutsuzluğun altından dünyayı sarsar."

Hussein, "Tüm Iraklılara binlerce tebrikler, bu uzun zamandır beklediğiniz mutluluğa hak kazandınız... Allah, şehitlerimizi rahmetiyle kuşatsın" diye ekledi.





Bolivya maçının ardından Ayman Hüseyin basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünya Kupası'na katıldık. Bu, eleme turları boyunca oyuncuların ve taraftarların gösterdiği büyük çabaların meyvesi. Bu başarı, ülke çapında kutlanmayı hak ediyor."

Ve şöyle devam etti: "Bu galibiyeti ve turnuvaya katılma hakkını sadık taraftarlarımıza adıyoruz ve bu tarihi başarıyı kutlamak için bugünün resmi tatil ilan edilmesini talep ediyoruz."

"Eleme turlarında 21 maç oynadık ve şükürler olsun ki Dünya Kupası'na katılmayı başardık. Bu, uzun zamandır beklenen bir başarıydı ve geçtiğimiz yıllarda bizim için bir öncelikti" dedi.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm oyuncular sahada büyük bir özveri gösterdi, tek bir takım ruhuyla oynadık ve ek bir motivasyona ihtiyacımız olmadı, çünkü herkes maçın önemini ve omuzlarındaki sorumluluğun büyüklüğünü biliyordu. Tanrıya şükür başardık."