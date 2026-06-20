Video... Irak'ın efsanesi Suudi Arabistan'ı uyarıyor: İspanya size karşı taviz vermeyecek

Irak milli takımının efsane ismi Nashat Akram, Suudi Arabistan’ı İspanya ile oynayacağı maç konusunda uyardı; Akram, İspanya’nın bu karşılaşmada hiçbir şekilde hafife almayacağını ve galibiyet için tüm gücüyle oynayacağını düşünüyor.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turu kapsamında yarın Pazar günü İspanya ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

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Akram, Katar'ın "Al Kass" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Suudi milli takımı, Uruguay karşısında güçlü ve etkileyici bir maç çıkardı ve değerli bir puan almayı başardı. Bu başarı, rakibin oyun anahtarlarını iyi okuyabilen Donis'in çalışmasına borçluyuz."

Ayrıca şunları ekledi: “Benim görüşüme göre, Suudi milli takımı son 3 yılın en iyi maçını oynadı, özellikle de savunma açısından. Bu, top hakimiyetine ve rakibe saldırmaya dayanan alışılagelmiş hücum tarzının tam tersi bir durum.”

İspanya maçıyla ilgili olarak Akram şunları söyledi: “La Roja, ilk turda Yeşil Burun Adaları karşısında sergilediğinden tamamen farklı bir şekilde maça çıkacak. Suudi Arabistan karşısında rehavete kapılmayacak ve galibiyet için var gücüyle mücadele edecek.”

Akram sözlerine şöyle devam etti: “Suudi milli takım oyuncularının son derece dikkatli olmalarını ve İspanya’nın kilit oyuncularını sıkı markaj altına almaya odaklanmalarını umuyorum. Ayrıca savunma ve hücum arasında bir denge kurmaya çalışmalılar.”

Son olarak şunları ekledi: “Yeşiller’in ilk turda iyi bir puan aldığı doğru, ancak Suudi milli takımı, elde ettiği olumlu sonucu pekiştirmek için daha da iyi bir performans sergilemelidir.”







