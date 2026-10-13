Video: İptal edilen gol maçı alevlendirdi, VAR ve Cancelo Barcelona'yı Türk cehenneminden kurtardı

Video yardımcı hakem teknolojisi "VAR", 34. dakikada ev sahibi ekibin golünü iptal ederek Barcelona'yı Galatasaray karşısında iki gol geriye düşmekten kurtardı. Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında iki takımı bugün salı günü karşı karşıya getiren mücadelede Katalan ekibi böylece geri dönüş umutlarını korudu.

Galatasaray, 28. dakikada Aleksey Batrakov ile skoru açmış ve büyük bir taraftar coşkusu eşliğinde öne geçerek maça dönmeye ve ilk yarıyı bir gol geride kapatmamaya çalışan Barcelona üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Galatasaray, skordaki üstünlüğünü ve taraftarının coşkusunu değerlendirerek baskısını sürdürdü ve 34. dakikada Barcelona'nın ağlarını yeniden havalandırmayı başardı. Victor Osimhen, kornerden gelen topa yükselip kafayla vurdu, top Albert Yılmaz'a dokunduktan sonra yoluna devam ederek ağlarla buluştu. Ev sahibi ekibe rahat bir avantaj sağlayacak gibi görünen golle Türk takımının tribünleri coşkuyla patladı.

Ancak Galatasaray taraftarının sevinci tamamlanmadı. Video teknolojisi pozisyonu incelemek için devreye girdi, ardından ofsayt kararı verilerek gol iptal edildi. Böylece Türk ekibinin üstünlüğü 1-0'da kaldı ve on dakikadan kısa bir sürede iki gol geriye düşme tehlikesi yaşayan Barcelona, durumu telafi etmek için yeni bir şans elde etti.

Golün iptal edilmesi kararı ilk yarıda bir dönüm noktası oluşturdu; zira üstünlüğünü ikiye çıkarmaya ve Katalan devinin işini zorlaştırmaya çok yakın olan Türk ekibinin baskısı karşısında zor bir durumdan kurtulan Barcelona'ya nefes alma ve maç havasına geri dönme fırsatı verdi.

Barcelona bu fırsatı ilk yarının bitiminden iki dakika önce değerlendirdi. Joao Cancelo, 43. dakikada Dani Olmo'dan gelen harika pası tek dokunuşla ağlara göndererek beraberlik golünü kaydetti ve Katalan ekibi maçı başlangıç noktasına döndürdü.

İlk yarı, video teknolojisinin müdahalesinin Galatasaray'ı üstünlüğünü ikiye çıkarmaktan mahrum bırakması ve ardından Barcelona'nın beraberlik golüyle cezalandırmasının ardından 1-1 eşitlikle sona erdi. İptal edilen gol pozisyonu, ilk yarının son dakikalarının seyrini değiştirmesiyle mücadelenin en dikkat çekici anlarından biri oldu.







