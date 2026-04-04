Barcelona'nın Portekizli bek oyuncusu João Cancelo, Al-Hilal'da eski teknik direktörü olan İtalyan Simone Inzaghi'yi zor durumda bıraktı.

Cancelo, Cumartesi günü Riyad Metropolitano Stadyumu'nda oynanan İspanya Ligi'nin 30. haftası maçında Barcelona'yı Atlético Madrid'e karşı 2-1 galibiyete taşıdı.

Portekizli bek, maçın 87. dakikasında Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin attığı galibiyet golünde başrolü oynadı.

Cancelo, sol kanattan muhteşem bir çalımla dikkat çekti ve ardından attığı güçlü şutu, Atlético Madrid kalecisi Juan Musso kurtardı, ancak top Polonyalı forvetin göğsüne çarparak ağlara gitti.

Bu galibiyetle Barcelona, puanını 76'ya yükselterek La Liga şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. Takım, ligin bitimine 8 hafta kala ezeli rakibi Real Madrid'in 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Bu gelişme, Cumartesi günü Roshen Ligi'nin 27. haftasında Al Hilal'in, Kingdom Arena'da Al Taawoun ile 2-2 berabere kalmasından yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti.

Bu beraberlik, Al-Hilal'in Suudi Ligi şampiyonluğu yolundaki durumunu zorlaştırdı. Takım, ligin bitimine 7 hafta kala 65 puanla ikinci sırada yer alırken, lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde bulunuyor.

Al-Hilal, geçen kış transfer döneminde Cancelo'nun kiralık olarak Barcelona'ya gitmesinden bu yana, özellikle de sağ bek Hamad Al-Yami'nin sakatlık geçirmesinden sonra bu pozisyonda sıkıntı yaşıyor.

Inzaghi, bu pozisyonda sol bek Meteb Al-Harbi'ye güvenmek zorunda kaldı, ardından da genç kanat oyuncusu Abdulkarim Darsi'yi Al-Taawoun maçının son dakikalarında sağ bek olarak sahaya sürdü, ancak ikisi de beklenen hücum katkısını sağlayamadı.

