Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Feth karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısına katılmama sebebini açıkladı. Gazetecilerin bulunduğu bölgede boğazını işaret ederek ortaya çıkan Inzaghi, konuşmasını engelleyen ağrılardan muzdarip olduğunu belirtti; bu durum, basın toplantısına katılmamasına ve yerine konuşması için yardımcısı Massimiliano Farris'i göndermesine yol açtı.

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Hilal, cumartesi akşamı Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin on ikinci hafta müsabakaları kapsamında Feth'i karşılıksız iki golle mağlup ederek turnuvadaki yolculuğunda üç yeni puan daha hanesine yazdırmıştı. Maçın ardından gazetecilerin sorularını Farris yanıtladı.

Farris, Inzaghi'nin yokluğunun gırtlağında hissettiği ağrılardan kaynaklandığını açıkladı; ardından maçın zorluğundan ve öncesindeki koşullardan söz etti. Farris, Hilal'in bu karşılaşmaya Asya Şampiyonlar Ligi'nde maç oynamak için çıktığı bir seyahatin ardından çıktığını ve bunun oyunculara ek bir yük bindirdiğini vurguladı.

Hilal'in yardımcı antrenörü, Feth'in maça hazırlanmak için sekiz gün kazanarak hazırlık açısından avantajlı olduğunu, buna karşın mavili ekibin kıtasal maçının ardından seyahat baskısı ve zaman darlığıyla başa çıkmak zorunda kaldığını söyledi.

Hilal'in karşılaşmayı erkenden bitirme fırsatlarına sahip olduğunu ama sonuçta karşılıksız iki golle galip gelerek istenen sonucu aldığını ekledi. Teknik ekibin, başta Murad Batna ve arkadaşlarının hareketleri olmak üzere Feth'in hücum geçişlerinin tehlikesini sınırlamak için çalıştığını vurguladı.

Böylece Inzaghi, sağlık nedenleriyle maç sonrası alışılmış medya görünümüne çıkmadı; yardımcısı ise teknik ekibin, Hilal'in galibiyetine ve Roshn Ligi zirvesi için rekabetini sürdürmesine sahne olan karşılaşmaya ilişkin başlıca gözlemlerini aktardı.