Barcelona, La Liga'nın onuncu haftasında karşı karşıya geldiği Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti. Bir golle geriye düştüğü maçı Fermin Lopez'in ikili golüyle galibiyete çeviren Katalan ekibi, zirve yarışında önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Barcelona, geçtiğimiz sezon kendisini hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nden hem de İspanya Kral Kupası'ndan eleyen Atletico Madrid karşısında rövanş alma arzusuyla sahaya çıktı. Diego Simeone; Koke, Barrios, Baena ve Julian Alvarez'in yer aldığı bir kadro tercih ederken, buna karşılık Hansi Flick sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rodri'nin yokluğunu telafi etmek için Marc Bernal'e görev verdi ve hücum hattında Lamine Yamal, Raphinha ve Gordon'a güvendi.

Atletico Madrid maça yoğun bir hücum baskısıyla başladı ve Julian Alvarez skoru erken açmanın eşiğinden döndü; ancak Juan Garcia 6. dakikada onun ceza sahasına yaptığı tek başına ilerleyişini önledi. Ardından bir kornerde Pubill'in kafa vuruşunu direk çıkararak Barcelona'yı kurtardı. Ev sahibi ekip ise 8. dakikada Pedri'nin üst direğe çarpan bir girişimiyle karşılık verdi.

Madrid ekibi üstünlüğünü sayıya çevirmekte gecikmedi; Barcelona'nın ileri çıkan savunmasının arkasındaki boşlukları değerlendirerek Kang-in Lee topu Julian Alvarez'e aktardı. Alvarez'in gönderdiği isabetli ortaya Giuliano Simeone 10. dakikada ağları havalandıran bir vuruşla karşılık verdi ve Atletico'yu öne geçirdi.

Madrid baskısı ilk yarı boyunca sürdü ve Juan Garcia, 26. dakikada Julian Alvarez'in şutu karşısında yeniden göz doldurdu. Son dakikalarda dengesini yeniden kuran Barcelona, devre arasından hemen önce beraberliği yakalamayı başardı; Pedri'nin yönlendirdiği ve topun Fermin Lopez'e ulaşmasıyla sonuçlanan atağın ardından Lopez'in sert vuruşu 45. dakikada Jan Oblak'ın ağlarına gitti.

İkinci yarının başında Bryan Varinas'ın yerine Frenkie de Jong'un oyuna girmesi, Barcelona'ya orta sahada daha fazla kontrol sağladı ve takım hem topa sahip olma hem de atak kurma konusunda daha organize bir görüntü sergiledi. Atletico ise Katalan savunmasının arkasındaki boşlukları değerlendirmeye çalışmayı sürdürdü; Alvarez 55. dakikada attığı bir aşırtma vuruşuyla takımını yeniden öne geçirmenin eşiğine geldi, ancak top direğin yanından geçti.

Belirleyici an yeniden Fermin Lopez'den geldi; 67. dakikada Lamine Yamal'la rol değiştiren Lopez'e Yamal isabetli bir pas gönderdi. Ceza sahasına giren orta saha oyuncusu, Oblak'ın kalesine isabetli bir vuruş yaparak ikinci golünü kaydetti ve Barcelona'yı 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda Barcelona üstünlüğünü ve topa sahip olmasını korudu; Atletico maça dönmeye çalışsa da beraberliği yakalamayı başaramadı. Karşılaşma, Real Madrid ile arasındaki üç puanlık farkı yeniden kuran ve Atletico Madrid ile arasındaki farkı 5 puana çıkaran Katalan ekibinin galibiyetiyle sona erdi. Böylece Barcelona, La Liga şampiyonluk mücadelesinde önemli kazanımlarla ayrıldı.