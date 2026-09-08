Federico Valverde, Real Madrid ile Inter Milan'ın bugün salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenlerine başladıkları maçta, 23. dakikada takımının Inter Milan ağlarına ikinci golünü kaydetti.

Kylian Mbappé ise 14. dakikada ilk golü, oyunun gidişatının tamamen tersine kaydetmişti; oysa kaleci Thibaut Courtois'nın parlak performansı olmasa fileleri sarsmaya en yakın taraf Inter'di.

23. dakikada Inter Milan kalecisi Josep Martínez, kendisine sert bir baskı uygulayan Valverde'yi çalımlamaya çalıştı; Valverde topu kaparak ağlara gönderdi.









Inter Milan kalecisinin hatası, kalecilerin yine Real Madrid karşısında yaptığı geçmiş hataları akıllara getirdi.

Bu hataların en dikkat çekicilerinden biri, Liverpool kalecisi Loris Karius'un 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hataydı.

Karius, topu eliyle hızlıca takım arkadaşına aktarmaya çalıştı, ancak kendisine baskı yapan Benzema ayağını uzatarak topu kesti ve top doğrudan ağların içine gitti.

Ayrıca bugünkü hata, Manchester City'nin mevcut, Paris Saint-Germain'in ise eski kalecisi İtalyan Gianluigi Donnarumma'nın 2022'de yine Real Madrid karşısında yaptığını da hatırlattı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Paris ile karşılaşmış ve Donnarumma o dönemde Fransız takımın kalecisiydi.

Paris bir golle öne geçmiş, ardından Real Madrid Fransız Karim Benzema'nın ayaklarıyla beraberliği yakalamıştı.

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Real Madrid'in beraberlik golü, Donnarumma'nın felaket bir hatasının ardından geldi; Benzema kendisine sert baskı yapınca kaleci topu aktarırken düştü, top Vinícius'a gitti, o da Karim'e verdi ve Karim topu ağlara gönderdi.