Video: "İnsanlığın yüceliğinin bir örneği"... FIFA, elenmenin acılarına rağmen Ürdün'ün sergilediği tavrı övüyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finallerinden elenmiş olmasına rağmen Ürdün milli takımının sergilediği tavrı övdü.

Cezayir milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Salı günü sabahın erken saatlerinde Ürdün milli takımını 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Cezayir Milli Takımı, lider Arjantin (6 puan) ve ikinci sıradaki Avusturya'nın (3 puan) ardından üçüncü sırada 3 puana ulaştı. Ürdün Milli Takımı ise puansız dördüncü sırada kalarak grup aşamasında turnuvadan resmen elendi.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), “X” hesabı üzerinden bir video yayınlayarak, bu karşılaşmanın ardından Ürdün milli takımının sergilediği davranıştan övgüyle bahsetti.

Videoda, heyetin soyunma odasını temiz ve düzenli bir şekilde bıraktığı ve turnuva boyunca takıma verdikleri destekten dolayı organizatörlere Ürdün tatlıları hediye ettiği görülüyor.

Ayrıca Ürdün milli takım heyeti, “Ürdün’ün ilk Dünya Kupası deneyimini unutulmaz kılmamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz” yazan özel bir not da bıraktı.







