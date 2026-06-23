Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Video: "İnsanlığın yüceliğinin bir örneği"... FIFA, elenmenin acılarına rağmen Ürdün'ün sergilediği tavrı övüyor

Ürdün - Cezayir
Ürdün
Cezayir
Dünya Kupası
Ürdün
Cezayir
ABD

Cezayir’e karşı alınan mağlubiyetin ardından vedanın kesinleştiği anlaşıldı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finallerinden elenmiş olmasına rağmen Ürdün milli takımının sergilediği tavrı övdü.

Cezayir milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Salı günü sabahın erken saatlerinde Ürdün milli takımını 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Cezayir Milli Takımı, lider Arjantin (6 puan) ve ikinci sıradaki Avusturya'nın (3 puan) ardından üçüncü sırada 3 puana ulaştı. Ürdün Milli Takımı ise puansız dördüncü sırada kalarak grup aşamasında turnuvadan resmen elendi.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), “X” hesabı üzerinden bir video yayınlayarak, bu karşılaşmanın ardından Ürdün milli takımının sergilediği davranıştan övgüyle bahsetti.

Videoda, heyetin soyunma odasını temiz ve düzenli bir şekilde bıraktığı ve turnuva boyunca takıma verdikleri destekten dolayı organizatörlere Ürdün tatlıları hediye ettiği görülüyor.

Dünya Kupası
Ürdün crest
Ürdün
JOR
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Dünya Kupası
Cezayir crest
Cezayir
ALG
Avusturya crest
Avusturya
AUT

Ayrıca Ürdün milli takım heyeti, “Ürdün’ün ilk Dünya Kupası deneyimini unutulmaz kılmamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz” yazan özel bir not da bıraktı.



Reklam