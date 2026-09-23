Video: "İnşallah" Cristiano, 1000. golünü hangi takımın formasıyla atmayı hayal ettiğini açıkladı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo, kariyerinin 1000. golünü hangi takımın formasıyla atmak istediğini açıkladı.

Ronaldo, kulüpleriyle ve ülkesinin milli takımıyla katıldığı çeşitli turnuvalarda toplam 979 gol kaydetmiş durumda.

Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşları, 24 ve 27 Eylül ile 1 ve 4 Ekim tarihlerinde sırasıyla Galler'in ardından Norveç ile gidiş-dönüş ve Danimarka ile karşılaşacak.

Cristiano Ronaldo, bugün çarşamba günü UEFA Uluslar Ligi'nde yarın oynanacak Galler maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, turnuva şampiyonluğunu kazanmayı ve kariyerinin 1000. golünü atmayı hayal ettiğini vurguladı.

Ronaldo'ya, Al Nassr ile Portekiz Milli Takımı arasından 1000. golü hangi takımın formasıyla atmak istediği soruldu.

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"Don", gülerek şu yanıtı verdi: "Cevabı zaten biliyorsun." Bunun üzerine gazeteci: "Elbette milli takım." dedi.

Cristiano tekrar söz alarak şöyle konuştu: "Elbette, elbette. Benim için bu, teknik direktörün (Jesus) birkaç gün önce dediği gibi, taçlandıran final olacaktır."

Şunları ekledi: "Milli takımla 1000. golü atmak, büyük bir şeyin zirvesi olacak, güzel bir hikaye olacak. Kesin son olmayacak, ama güzel bir hikaye olacak. İnşallah, inşallah."







