VİDEO: İngiltere'nin İspanya galibiyetinde Real Madrid'den takım arkadaşı Marc Cucurella ile karşı karşıya gelen Jude Bellingham'a 'çok çirkin' eleştirisi

Jude Bellingham, Real Madrid'den takım arkadaşı Marc Cucurella ile yaşadığı sert karşılaşmaların ardından İspanya medyasında tartışmaların odağına yerleşti. Olaylar, İngiltere'nin İspanya'nın 43 maçlık yenilmezlik serisine son verdiği heyecan dolu galibiyeti sırasında yaşandı.

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Bellingham ile Cucurella, Metropolitano'da karşı karşıya geldi

Real Madrid'den takım arkadaşları arasındaki maç öncesi sıcak hava, Metropolitano'da oyun başlayınca hızla dağıldı. Başlama düdüğünden önce kucaklaşmalarına rağmen Bellingham ile Cucurella, sert geçen maçta defalarca karşı karşıya geldi. Gerginlik, devre arasında tünele de taşındı.

En büyük gerilim, Harry Kane'in kullandığı penaltıya yol açan faulün ardından, televizyon kameralarının kaçırdığı bir olayda yaşandı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, bacağını tutarak acı çekiyor gibi görünen Cucurella yerdeyken Bellingham'ın üzerine eğilip ona tepki gösterdiği ve onu ayağa kaldırmaya çalıştığı görülüyor.

Sahada, Kane'in penaltısının ardından ikinci yarının başlarında Ezri Konsa ve Ben White'ın attığı goller İngiltere'yi 3-0 öne geçirdi. Ancak Elliot Anderson'ın 63. dakikada Lamine Yamal'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesi, İspanya'nın Mikel Oyarzabal ve Nico Williams'ın golleriyle son bölümde geri dönüşünü başlattı. Buna rağmen İngiltere üstünlüğünü koruyarak 3-2'lik dramatik galibiyete ulaştı .

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İspanyol medyası Bellingham'ın 'çok çirkin' davranışını kınadı

Bellingham'ın davranışı, maçı yayınlayan İspanyol yayıncıların sert eleştirilerini çekti. Yorumcular, orta saha oyuncusunu Cucurella'nın VAR incelemesi için yerde kalmasını engellemeye çalışmakla suçladı.

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Maç sırasında SER radyo ağında konuşan Antonio Romero şunları söyledi: “Bellingham'dan çok çirkin bir hareket. VAR incelemesi yapılabilmesi için sahada yerde kalan Cucurella'ya tepki gösteriyor. Penaltı net, diğer tarafta da Cucurella'nın kulağına bir şey fısıldamaya giden Bellingham'dan çok çirkin bir hareket var.”

İspanyol yayın kuruluşu COPE'den Manolo Lama da kulüp arkadaşları arasındaki sert tartışmaya şaşırdı. Lama, “Futbol böyle bir şey işte: Madridli iki oyuncu, Bellingham ve Cucurella, Metropolitano'da kavga ediyor” dedi.

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Çeyrek finalde seri başı olmayı garantileyen İngiltere ivme kazandı

İspanya'daki olası tepkiler, Dünya Kupası'nı kazanmasından bu yana İspanya'ya ilk yenilgisini yaşatan İngiltere'yi pek rahatsız etmeyecektir. Bu galibiyet, İngiltere'nin grubunu lider bitirmesini ve cuma günkü çeyrek final kura çekilişinde seri başı olmasını garantiledi. İspanya karşısında üstün bir oyun sergiledikten sonra 30 dakikalık sayısal dezavantaja da dayanan Tuchel'in kadrosu, taraftar desteğini yeniden kazanmış ve önemli bir ivme yakalamış olarak kura çekilişine gidiyor.