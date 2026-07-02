Video: İngiltere'nin geri dönüşünün ardından... Kongo teknik direktörü, canlı yayında babasının vefat haberini aldı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımının teknik direktörü Sébastien Desabre’nin basın toplantısı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda takımının İngiltere’ye 1-2 yenilmesinin ardından, basına yaptığı açıklamayı bitirir bitirmez babasının vefatının duyurulmasıyla dokunaklı bir insani an haline dönüştü.

Desabre, Atlanta'da oynanan maçla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken, milli takımın basın sorumlusu araya girerek bu üzücü haberi duyurdu ve hazır bulunanların önünde teknik direktöre başsağlığı diledi.

Basın sorumlusu şöyle dedi: “Teşekkür ederiz. Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini bildirmek isteriz ve kendisine en içten taziyelerimizi sunarız.”

Désabre, haber karşısında şok olmuş görünüyordu; bir an durakladıktan sonra sadece “Teşekkür ederim” demekle yetindi ve basın toplantı salonundan ayrıldı.

Fransız teknik direktörün vefat haberini duyuru yapılmadan önce alıp almadığı ya da bu haberi ilk kez o anda öğrendiği belli değildi.

Kongo Cumhuriyeti milli takımı, Brian Sibenga’nın attığı golle öne geçtikten sonra, Harry Kane’in iki golüyle İngiltere’nin skoru tersine çevirmesi üzerine turnuvaya veda etti. Kaleci Lionel Mpasi’nin güçlü performansına rağmen, Afrika ekibinin Dünya Kupası’nda yoluna devam etme hayali sona erdi.

Eleme acısına rağmen Desabre, oyuncularının turnuva boyunca sergilediği performanstan gurur duyduğunu ifade ederek, milli takımın gelecek için önemli deneyimler kazandığını vurguladı.

Teknik direktör, “Eleme turuna kalabileceğimize inandığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Belki de son anlarda biraz tecrübe eksikliği yaşadık, ama futbol budur” dedi.

"Öğreniyoruz, gelişmeye devam ediyoruz ve sakin bir şekilde ilerliyoruz. Kongo halkının ruhuyla mücadele ettik ve dünyanın en iyi takımlarından birine karşı iyi bir maç çıkardık; bu turnuvadan aklımızda kalacak en önemli şey budur" diye ekledi.

Desabre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımını 1974 yılındaki turnuvada Zaire adıyla katıldıkları zamandan bu yana ilk kez Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandırarak tarihi bir başarıya imza attı. Ayrıca Özbekistan’ı 3-1 yenerek takımını grup aşamasını geçirmeyi de başardı.