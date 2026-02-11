VİDEO: İngiltere efsanesi David Seaman, Man Utd'yi reddetmesini, Arsenal'in şampiyonluk umutlarını ve daha fazlasını Beast Mode On Podcast'in son bölümünde anlatıyor.

Beast Mode On Podcast'in son bölümünde, eski Arsenal ve İngiltere kalecisi David Seaman, Adebayo Akinfenwa'ya katılarak kariyeri ve Leeds United'dan ayrılmasından Dünya Kupası'na katılmaya kadar uzanan yolculuğu hakkında sohbet ediyor. İki kez Premier League şampiyonu olan Seaman, mevcut Gunners kadrosu, Jordan Pickford hakkındaki dürüst düşünceleri, Ronaldinho'nun o golü ve çok daha fazlası hakkında da yorumda bulunuyor.

Yukarıdaki oynat düğmesine tıklayarak bölümün tamamını izleyebilirsiniz ⬆️ Beast Mode On Podcast, YouTube ve Spotify üzerinden erişilebilir ve tüm bölümleri şu anda ücretsiz olarak izleyebilir ve dinleyebilirsiniz.

GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.