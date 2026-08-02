Chelsea, bugün pazar günü, bu yaz sürmekte olan transfer döneminde en son transferini açıklamasının ardından büyük bir öfke dalgası patlattı.

İngiliz kulübü, resmi bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi: "Chelsea Futbol Kulübü, Arjantinli milli oyuncu Valentin Barco ile Strasbourg kulübünden transfer konusunda anlaşmaya vardığını doğrulamaktan mutluluk duyar."

Arjantinli yıldız, 2033 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle Chelsea'ye katıldı; ancak "The Sun" gazetesine göre bu transfer, İngiltere milli takımı taraftarlarını oldukça öfkelendirdi.

22 yaşındaki Barco, İngiliz futbol taraftarları arasında Dünya Kupası'nda İngiltere ve Arjantin arasında yaşanan provokasyonlardaki rolüyle tanınıyor.

Orta saha oyuncusu, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'in kazandıran golünü (2-1) İngiltere oyuncularının gözü önünde kutlamak için sahaya koşmuştu.

Maçın ardından Bellingham başına bir tokat atmış ve saha üzerinde her iki taraftan bazı oyuncuların da müdahil olduğu hararetli bir tartışmaya girmişlerdi.

Buna rağmen Chelsea, Barco birçok İngiliz taraftar tarafından sevilmeyen bir isim haline gelmiş olsa da transfer işlemini sürdürdü.

İngiltere milli takımının birçok taraftarı aynı zamanda Chelsea'yi de takip ediyor ve sosyal medyadaki tepkilerine bakılırsa kulübün başka hedefleri tercih etmesini isterlerdi.

Birisi şöyle yazdı: "Ülkedeki her deplasman stadında yuhalanacak, umarım buna hazırdır."

Bir diğeri ise şöyle yazdı: "Teşekkürler, hafta sonumu şimdiden mahvettiniz."

Üçüncü biri şu yorumu yaptı: "Onu hemen kiralayın." Dördüncü biri ise "Satın onu" dedi. Bir başkası da şunları ekledi: "En az ilgi çekici transfer."







