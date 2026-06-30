Video: İnanılmaz bir fırsat… Hollanda kalecisi muhteşem bir kurtarışla Sufyan Rahimi’nin kesin golünü engelledi

Hollandalı kaleci Bart Verbruggen, Salı günü sabahın erken saatlerinde Monterrey Stadyumu'nda oynanan 2026 Dünya Kupası 32'li tur maçında Faslı forvet Sofyan Rahimi'nin kaçıramayacağı bir golü kurtardı.

Maçın normal süresi 1-1 berabere sona erdi. Uzatmaların ilk yarısında, tam olarak 98. dakikada, Sofyan Rahimi ceza sahası içinde aldığı pasın ardından inanılmaz bir fırsatı kaçırdı; rakibini çalımlayıp şutunu çekti, ancak Brighton kalecisi mucizevi bir kurtarışla topu uzaklaştırdı.

Hollanda Milli Takımı, 72. dakikada Cody Jakpo'nun golüyle öne geçmişti; 90+1. dakikada ise İssa Diop, Fas adına beraberlik golünü attı.

Sufyan Rahimi, 86. dakikada Ezzedine Ounahi'nin yerine oyuna girmişti.

Bu maçın galibi, çeyrek finalde Güney Afrika’yı 1-0 yenerek eleyen Kanada milli takımıyla karşılaşacak.







