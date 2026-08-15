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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Video: İlk kez! Halid eş-Şenif, Nassr'ın rakibini desteklediğini açıkladı!

Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
K. Al-Atawi
Suudi Arabistan

Suudi medya mensubu herkesi şaşırttı

Suudi Arabistanlı medya mensubu Halid el-Şenif, 2026-2027 Roshn Ligi'nin yeni sezonunda hangi takımı destekleyeceğini ilk kez açıkladı.

El-Şenif, geçtiğimiz sezon "Saudia" kanalındaki "Dorina Gayr" programının konuklarından biri olan Feth Kulübü'nün yeni teknik direktörü Halid el-Atavi'ye başarı dileklerini iletti ve ona olan desteğini açıkladı.

El-Şenif, el-Atavi'ye mesajında şunları söyledi: "Feth ile geçireceğin dönemde başarılar dilerim, Allah'ın izniyle Feth'i hak ettiği yere taşımaya muktedirsin."

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Ve ekledi: "Bana gelince, Halid el-Atavi yüzünden Feth taraftarı olmuş değilim; bu sezon yüzde 100 Feth taraftarı olacağım, ama bu onun yüzünden. Nasr ile karşılaşacağı için değil, el-Atavi için."

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Feth, el-Atavi yönetimindeki Suudi Roshn Ligi yolculuğuna bugün cumartesi günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta müsabakanın ilk haftasında Nasr ile karşılaşarak başlıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Halid el-Atavi, Fransız Herve Renard'ın halefi olarak 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırmak için aday gösterilmişti; ancak görev sonunda Yunan teknik direktör Georgios Donis'e verildi.

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