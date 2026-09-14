Yeni Ittihad'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar temsilcisi Al Shamal karşısında takımıyla attığı ilk golle Suudi ekibini bu sezonki ilk yenilgisinden kurtardı.

Ittihad, bugün pazartesi günü Al Khor'daki El Beyt Stadı'nda oynanan ve Asya turnuvasının lig aşamasının ilk haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Al Shamal ile 1-1 berabere kaldı.

Cezayirli forvet Bağdad Bunecah, 63. dakikada Ittihad ceza sahası içinde yerden bir pas aldıktan sonra sol ayağıyla vurdu; top savunmaya çarparak Sırp kaleci Predrag Rajković'in ağlarına gitti ve Al Shamal'ın tek golünü kaydetti.

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Ancak Wijnaldum, ikinci yarıda oyuna sonradan girdikten sonra takımıyla attığı ilk golle uzatma dakikalarında skoru eşitlemeyi başardı; vatandaşı Steven Bergwijn'in yerden yaptığı ortayı ustalıkla ağlara gönderdi.

Böylece Ittihad, bu sezon başından bu yana yenilgisiz siciline devam etti. Roshn Ligi'nde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden takım, hiç yenilgi almadan 17 puanla ikinci sırada yer aldı ve liderdeki Hilal'in bir puan gerisinde kaldı.

Ittihad ayrıca Suudi Arabistan Kralı Kupası'nın son 32 turundaki maçında Al Najma'yı, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in eleme turundaki maçında ise Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira'yı yenerek 10 maç sonunda sicilini yenilgisiz tuttu.

Buna karşılık Al Shamal, tarihi bir galibiyeti kaçırdı; bu, kulübün turnuva tarihindeki ilk maçında AFC Şampiyonlar Ligi Elit tarihindeki ilk galibiyeti olacaktı.

Beraberlik, Al Shamal ve Ittihad'ı AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in Batı Grubu puan tablosunda birer puanla üçüncü ve dördüncü sıralara yerleştirdi; ilk haftanın diğer maçları henüz oynanmadı.