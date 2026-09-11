24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Wehda v Al Ettifaq - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Video: İlk çıkışının ardından Wijnaldum: İttihad taraftarı bana Liverpool'u hatırlattı, işte onlara sözüm

Al-Faisaly - Al Ittihad
Al-Faisaly
Al Ittihad
Premier Lig
G. Wijnaldum
Liverpool - Fulham
Liverpool
Fulham
Premier Lig
Suudi Arabistan
Hollanda
İngiltere

Hollandalı orta saha oyuncusu "Kaplanlar" ile ilk kez sahaya çıktı

Ittihad'ın yeni orta saha oyuncusu Hollandalı Georginio Wijnaldum, "Kaplanlar" formasıyla ilk resmi çıkışının ardından takımın taraftarlarını övdü ve onların kendisine eski takımı Liverpool'u hatırlattığını vurguladı.

Ittihad, bugün cuma günü Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda oynanan ve iki takımı karşı karşıya getiren maçta, Roshn Ligi'nin yedinci haftasında ev sahibi Feyha'yı 3-1 mağlup etti.

Maç, Wijnaldum'un Ittihad forması altındaki ilk katılımına sahne oldu; oyuncu, eski takımı Ettifaq ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz olarak serbest transferle takıma katılmasının ardından oyuna sonradan girdi.

Wijnaldum, maçın bitiminden sonra "Thmanyah" kanallarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu yeni bir başlangıç ve muhteşem bir taraftara, harika bir takıma, teknik direktöre ve kadroya sahip Ittihad gibi bir kulüpte oynamaktan son derece mutluyum."

Ve şunu ekledi: "Bundan çok memnundum ve elbette maçtan da mutluyum çünkü takımla ilk maçımda 3-1 kazandık, bu güzel bir şey."

Premier Lig
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Ve sözlerine şöyle devam etti: "Söyleyebileceğim tek şey çok mutlu olduğum. Ittihad taraftarına beni karşılama biçimleri ve bana yaşattıkları bu his için teşekkür ediyorum."

Ve şöyle sürdürdü: "Bu bana bir bakıma Liverpool'u hatırlattı; taraftarın sevgisini hissediyorsunuz ve o zaman bu sevgiyi onlara geri verme isteği duyuyorsunuz, sahanın içinde sizinle onlar arasında bir bağ ve iletişim olmasını istiyorsunuz, bu da güzel bir başlangıç."

Ve devam etti: "Taraftara söz verebileceğim şey, sahanın içinde fiziksel olarak elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım; bu takım ve bu kadroyla birlikte başarıları kulübe geri getirmek için elimizden gelen her şeyi vereceğiz."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Taraftarın desteğiyle işler çok daha kolay hale gelecek. Dileğim, aramızdaki bu bağı korumamız; öyle ki bu sezon güzel şeyler başarabilmek için sahada elimden gelen her şeyi ortaya koyayım."

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin