Türk kulübü Trabzonspor, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın takımdaki yeni dönemi boyunca giyeceği forma numarasını resmen açıklayarak yeni numarasına ilişkin spekülasyonlara son verdi.

Trabzonspor, resmi "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Salah'ın Mısır Milli Takımı'nda da giydiği 10 numaralı formayı giyeceğini duyurdu. Bu adım, "Mısırlı Firavun"un takım içinde sahip olacağı özel konumu teyit ediyor.

Türk "Sabah" gazetesi daha önce, Trabzonspor'un orta saha yıldızı Arnavut oyuncu Ernest Muçi'nin, 34 yaşındaki Mısırlı yıldıza bir hoş geldin jesti olarak 10 numarayı gönüllü şekilde yeni transfer Mohamed Salah'a bıraktığını ortaya çıkarmıştı.

Gazete, kulübün başlangıçta Salah için 11 numaralı bir forma bastığını, ancak oyuncunun son anda 10 numarayı talep ederek Mısır Milli Takımı'nda meşhur olduğu numarayla devam etmeyi tercih ettiğini belirtti.

Mohamed Salah'ın, Trabzonspor'a resmi transferinin duyurulduğu tanıtım videosunda Türk şehrinin sembolik numarası olan 61 numaralı formayla göründüğünü, ancak bu görüntünün yalnızca tanıtım amaçlı olduğunu ve daha sonra resmi maçlarda bu numarayı giymeyeceğinin teyit edildiğini hatırlatalım.

Salah'ın Trabzonspor'a katılmasının, sahip olduğu geniş tecrübe ve hem Avrupa hem de uluslararası düzeydeki başarılarla dolu kariyeri sayesinde Türkiye Ligi'ne büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.