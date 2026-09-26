Bir hakem uzmanı, Umman Milli Takımı'nın Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasında Suudi Arabistan'a karşı oynadığı maçta haksızlığa uğradığını doğruladı.

Suudi Arabistan Milli Takımı ile Umman Milli Takımı, bugün cumartesi günü, Körfez turnuvasının grup aşamasındaki ikinci hafta karşılaşmasında Cidde'deki İnma Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maçın 36. dakikasında Nasser al-Rawahi, kaleci Mohammed al-Owais ile birebir kaldıktan sonra Umman Milli Takımı adına bir gol kaydetti, ancak maçın hakemi ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Ne var ki eski Mısırlı hakem Mohammed Kamal Risha, maç hakeminin kararının hatalı olduğunu, al-Rawahi'nin golü kaydetmeden önce ofsayt pozisyonunda bulunmadığını doğruladı.

Risha, Suudi "el-Riyadiyye" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Eğer Umman'ın 36. dakikadaki golünün iptal edilme nedeni ofsayt ise, karar doğru görünmüyor."

Şunları ekledi: "Mevcut görüntü herhangi bir ofsayt şüphesi olduğunu göstermiyor, iptal için henüz görünmeyen başka bir neden olabilir."

Hatırlatmak gerekirse, iptal edilen gol, Suudi Arabistan Milli Takımı 3-0 önde iken kaydedilmişti ve bu durum Umman Milli Takımı'nı farkı azaltma imkânından mahrum bıraktı.